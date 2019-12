Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

UPRAVA ARSENALA PREGOVARA S NIKOM KOVAČEM: Ima i protukandidata, ali Hrvat ima vrlinu koji drugi nemaju

Postoji mogućnost da donedavni trener Bayerna, i naš bivši izbornik, Niko Kovač preuzme klubu Arsenala, slavnog londonskog kluba koji se nalazi u velikoj krizi.

No, odmah valja reći da Niko Kovač nije prva opcija uprave Arsenala, ali da je i otvorila pregovore s Hrvatom

Pišu tako engleske novine, a Niko Kovač je već nekoliko dana na proputovanju u Engleskoj, gledao je utakmicu Liverpoola i Evertona, te Bilićevog West Bronwich Albiona protiv Swansea, ali i Leicestera i Aston Ville.

Arsenal zasad privremeno vodi Marco Silva, no on sam zna da se tu neće dugo zadržati. Prije toga Arsenal je do loše situacije doveo Unai Emery.

Prve želje Arsenala su Max Allergi i Mikel Arteta. No, i Kovač je opcija, čim su pregovori u tijeku. K tome, pišu Englezi, Kovač ima jednu vrlinu za razliku od ostalih. Sklon je velikoj disciplini kod igrača, što se u ovome trenutku čini najveći Arsenalov problem.

U ponedjeljak će Niko Kovač gledati utakmicu Arsenala i West Hama.