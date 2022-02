UPOZNAO JU JE U DISKOTECI, A ONDA JU JE SILOVAO: Poznati nogometaš u velikim problemima, a kukavica se skriva…

Trebao je biti zvijezda Brazila, u Europi je igrao za neke od najvećih kubova starog kontinenta, ali sve je bacio u vjetar tijekom jednog noćnog izlaska u Milanu.

Robson de Souza, poznatiji kao Robinho s još petoricom prijatelja napili su, a potom i grupno silovali žrtvu koju su upoznali u jednoj diskoteci u Milanu.

Sud u Milanu je 2017. proglasio Robinha i još petoricu Brazilaca , a danas je talijansko ministarstvo pravosuđa objavilo kako je u srijedu izdan međunarodni uhidbeni nalog za bivšeg napadača Milana i brazilske reprezentacije Robinha nakon što ga je sud u Italiji osudio za silovanje.

Živi u Brazilu

Talijansko je ministarstvo zatražilo od Interpola da raspiše nalog, pošto Robinho živi u Brazilu, a ta južnoamerička država ne izručuje svoje državljane što znači da Robinho može biti uhićen jedino ako bude putovao u inozemstvo.

Presudu je potvrdio prizivni sud 2020. a onda prošli mjesec i talijanski vrhovni sud, dok je sam Robinho stalno odbacivao optužbe.

Ovaj sjajni nogometaš za brazilsku reprezentaciju odigrao je 100 utakmica, a u Europi je igrao za Real Madrid, Manchester City i Milan.

🚨 Italy's Justice Ministry has issued an international arrest warrant for former Man City and AC Milan forward Robinho 🇧🇷 after the country's top court confirmed his conviction for rape. @SkySports pic.twitter.com/YgTceS9can









— RouteOneFootball (@Route1futbol) February 16, 2022