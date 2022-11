UPITNICI TRAJU, JE LI JEDAN RIJEŠEN? Dalić ‘naginje’ jednom igraču, mnoge bi iznenadio

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska je nakon pobjede nad Saudijskom Arabijom još danas u Rijadu, prije sutrašnjeg puta u Katar i završetka priprema za početak Svjetskog prvenstva, a ondje će Zlatko Dalić riješiti posljednje upitnike u momčadi prije utakmice protiv Maroka u prvom kolu u skupini. Vatreni će na teren u srijedu s početkom u 11 sati po našem vremenu na stadionu Al Bayt u Al Khoru, 50-ak kilometara sjeverno od Dohe, s pogledom prema utakmici koja može donijeti zalet prema drugom krugu.

Bude li drugačije, s negativnim rezultatom za Hrvatsku, slijedile bi komplikacije uoči druga dva kola u skupini – pa prije Maroka Dalić mora dobro odvagnuti koji je izbor igrača najbolji za početak susreta u uobičajenoj formaciji 4-3-3 u kojoj Vatreni igraju.

O nekim dvojbama koje ima hrvatski izbornik smo već pisali, s fokusom koji traje na igrača za vrh napada i za desno krilo. Nekim opcijama Dalić ‘naginje’, a jedna od njih bila bi iznenađenje za mnoge.





Pašalić korak ispred Vlašića

U konkurenciji za početak utakmice na desnom krilu, u prvi plan izbija Mario Pašalić, koji je na toj poziciji krenuo protiv Saudijske Arabije, a sadašnja situacija govori da je u prednosti pred Nikolom Vlašićem za start SP-a protiv Maroka. Ne bude li ‘prebacivanja’ Andreja Kramarića iz vrha napada, u igri bi još bio i Lovro Majer, ali kako sada stoje stvari, u drugom planu.

Pašalić bi mogao krenuti na mjestu koje nije njegovo prirodno, međutim, u sadašnjem izboru igrača koji je na raspolaganju Daliću otvara mu se prilika za start upravo ondje, na desnoj strani napada.

U sredini, glavna dvojba vrti se između Andreja Kramarića i Marka Livaje, koji, da podsjetimo, protiv Saudijaca nije igrao zbog lakše ozljede, ali ponovno je u punom pogonu u završnici priprema za susret s Marokom.

Iz drugog plana, svojoj prilici se nadaju i Ante Budimir i Bruno Petković, u rješavanju dvojbi za koje je Dalić već rekao da ih u svojoj glavi nema puno.

Prije odlaska iz Saudijske Arabije, hrvatski reprezentativci trenirali su na terenu Al Riyadha, a igrači tamošnjeg kluba iskoristili su priliku za zajedničku fotografiju s Lukom Modrićem.

‘Ne lutamo, nismo u problemima’

O svojim dvojbama, Zlatko Dalić imao je riječ-dvije pred novinarima dan nakon pobjede nad Saudijskom Arabijom u ‘zagrijavanju’ za početak SP-a.









“Ne lutamo, nismo u problemima”, bio je izbornikov opis situacije.

“Jedino na poziciji desnog krila nemamo konstantu, trebamo pronaći igrača koji će najbolje biti kompatibilan Kramariću. Pašalić je odlično odigrao nekoliko zadnjih utakmica na tom mjestu, Vlašić to igra u klubu, dok Majeru to nije prirodna pozicija. No, siguran sam da neću pogriješiti koga god da stavim”, dodao je Dalić.

Bio je tu i pogled prema utakmici protiv Maroka, s važnošću od koje izbornik ne bježi.

“Maroko je ključ, najvažnija utakmica u godini. Tu moramo pokazati svoju snagu i kvalitetu jer prva utakmica puno toga određuje”, istaknuo je Dalić šest dana prije prvog nastupa Vatrenih na novom SP-u.