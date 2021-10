UOČI ZVEZDE SPLIĆANI SU UČINILI NEŠTO ZA POVIJEST! Komunisti su ih imali na oku, a njima su kockice bile svetinja!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajdukovi navijači iz skupine Torcida imaju razloga za slavlje 28. listopada. Danas obilježava 71. rođendan. Naime, navijačka skupina Torcida je osnovana 28. listopada 1950. godine i time je najstarija navijačka skupina u Europi. Kako je došlo do osnivanje navijačke skupine još daleke 1950.godine?

Za Hajduk se organiziralo navijalo od osnutka, od 1911. godine, što je potkrijepljeno brojnim dokumentima i fotografijama. Pa je tako prvi organizirani odlazak navijača na domaće gostovanje zabilježen je 1927. protiv HAŠK-a u Zagrebu, a na inozemno gostovanje 1936. protiv Rome u Rimu.

Kada su se u ljeto te 1950. godine vratili sa Svjetskog prvenstva u Brazilu, petorica Hajdukovih reprezentativaca (Vladimir Beara, Božo Broketa, Ervin Katnić, Ive Radovniković i Bernard Vukas) prepričavali su u gradu pod Marjanom dojmove ističući u prvom planu brazilske navijače.

‘Toliki šušur i buka!’

Posebno impresioniran bio je tada najbolji igrač Hajduka i najbolji hrvatski nogometaš ikad Bernard Vukas:

“Ti navijači, a zovu se Torcida, stvaraju toliki šušur i buku da je to nevjerojatno. Kad uđete na Marakanu ovi već vode 1:0. Od prve do zadnje minute to se navija, nema stajanja i teško je dobiti utakmicu tko god dođe doli”, prepričavao je legendarni Bajdo ne mogavši ni zamisliti da će svojim riječima udariti temelj nečemu što će se pretvoriti u društveni pokret.

No, priča o Torcidi je posebna. Po uzoru na brazilske navijače koje su vidjeli i osjetili reprezentativci Hajduka na turneji u Brazilu splitska Torcida je osnovana 1950. godine uoči nogometne utakmice s Crvenom zvezdom. Ideju su su pokrenuli dalmatinski studenti u Zagrebu Vjenceslav Žuvela, i uz njega Ante Ivanišević, Ante Dorić i još neki, a prema riječima Ante Dorića glavni podstrek dao im je Bajdo Vukas koji je oduševljeno pričao o atmosferi na brazilskim stadionima.

Splitski studenti koji su studirali u Zagrebu željeli su napraviti spektakl kako bi pomogli svojim ljubimcima u čemu su i uspjeli. Po uzoru na brazilske navijačke skupine koje su u to vrijeme postale poznate (te godine se u igralo obnovljeno Svjetsko nogometno prvenstvo u Rio de Janeiru), Hajduk je 29. listopada pobijedio Zvezdu rezultatom 2-1, pobjedonosnim zgoditkom koji je postigao legendarni igrač Hajduka Božo Broketa u 86. minuti.









Slavlje je bilo neopisivo, ljudi su plakali od sreće, grlili se i ljubili kopačku kojom je Broketa dao gol, čitao se posmrtni govor Crvenoj zvezdi … Te sezone momčad Hajduka osvojila je prvenstvo bez ijednog poraza, što je do danas ostao nenadmašen rekord.

Ubrzo se u sve uključila komunistička vlast kojoj se nije svidjelo organiziranje hrvatskih navijača pa je osnivač Torcide Vjenceslav Žuvela dobio tri godine robije zbog „hrvatskog nacionalizma“. Iako su Hajdukovi navijači organizirano navijali za svoj klub, ime Torcida se nije koristilo za navijače, već su se stvarale druge grupe navijača Hajduka od kojih je najpoznatija Nesvrstani iz 70-ih.

Nakon 30 godina ime Torcida počinje se koristiti ponovno početkom 80-ih kada počinje moderni navijački pokret u Hrvatskoj.

Torcida je uvijek bila hrvatski domoljubno nastrojena navijačka skupina. Osobito je to dolazilo do izražaja u nekim kritičnim situacijama za hrvatski narod kao pojavom Hrvatskog proljeća 70-ih kada su navijači Hajduka vratili hrvatski grb na zastave umjesto službene petokrake.

Torcida je potom prolazila razdoblja tortura i zabrana, a njeno ime opet se na stadionima počelo pojavljivati 1981. godine. Danas je Torcida brojna navijačka skupina koja ima svoje članove i pripadnike po cijelom svijetu, te aktivno sudjeluje u radu i nadzoru kluba.