UNITED SLAVIO U DERBIJU! Poruka vezana uz izbore u SAD-u osvanula na nebu za vrijeme utakmice

Manchester United je u prvoj utakmici subotnjeg programa osmog kola engleskog prvenstva kao gost slavio na Goodison Parku kod Evertona 3:1.

Domaćin je poveo u 19. minuti golom Bernarda. United je izjednačio u 25. minuti kada je nakon ubačaja Shawa glavom pogodio Fernandes.

Isti je igrač pogodio glavom i u 32. minuti, ovog puta nakon ubačaja Rashforda za preokret Crvenih vragova.

Konačnih 3:1 postavio je Cavani u 95. minuti na asistenciju Fernandesa.

Everton je peti s 13 bodova, dok je Manchester United 13. s 10 bodova. Zanimljivo, Vragovi su sve pobjede ove sezone ostvarili u gostima, dok još čekaju na prvo slavlje na Old Traffordu.

Inače, za vrijeme utakmic iznad Goodisona je preletio zrakoplov s porukom: ‘Svijet zna da je Trump pobijedio.’

Football fans have decided to get behind President Donald Trump’s election campaign by flying a banner over Goodison Park this afternoon.

What is your response? pic.twitter.com/r0ixxt48YH

— talkRADIO (@talkRADIO) November 7, 2020