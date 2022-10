UNITED PAPRENO KAZNIO RONALDA: Oglasila se i sestra, ponovno ga brani

Jako je teško biti nogometna zvijezda kada ti se svaki potez stavlja pod povećalo i od tebe se očekuje da budeš na visini zadatka, ma koliko tvoje emocije govorile suprotno.

Na primjeru Cristiana Ronalda se može se zorno iskusiti krilatica ‘Ubijte svoje idole’, a za sve je kriv njegov odlazak u svlačionicu dvije minute prije zadnjeg sučeva zvižduka tijekom derbija Manchester Uniteda protiv Tottenhama.

Ronaldo ne krije svoje nezadovoljstvo u klubu kojem je dao tako puno, ali ovaj zadnji potez stajao ga je izbacivanja iz momčadi protiv Chelsea i novčanom kaznom od oko osam milijuna kuna.

Sestra ga brani

Ipak Roni nije sam, u njegovom kutu je njegova sestra Elma Aveiro koja brata uvijek brani od kritika, a ovaj put se obrušila na trenera Crvenih vragova ten Haga, koji je kaznio Ronalda.

Elma Aveiro

Buenos días

Mi gran héroe y amor de mi vida estaré contigo hasta que la muerte nos separe

Existe la ley del retorno y veré muchas cosas sobre todo la falta de respeto

No hagas lo que no quieres que te hagan Voy a ver Dios no duerme#CR7𓃵 #CristianoRonaldo #MUFC pic.twitter.com/yld0tic1Rr









— Elia Maria VL 𓃵 (@eliamvl1) October 20, 2022