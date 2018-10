UNIŠTILI ZVEZDU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Pogledajte kako im se rugaju nakon potopa u Parizu

PSG ih je potpuno deklasirao

Crvena zvezda doživjela je potpuno uništenje na Parku prinčeva u utakmici Lige prvaka. PSG ih je pobijedio 6:1, a samo da su bili malo staloženiji pri kraju, moglu su im zabiti još toliko komada. Trener Zvezde, Vladan Milojević kazao je da je razlika u klasi bila prevelika, ali da je njegova ekipa mogla i bolje odgrati. Ipak, čestitao je svojim igračima:

“Mogli smo bolje, ali vidi se i velika razlika u klasi. Rekao sam da ćemo igrati protiv jako dobrih igrača. Imali su dosta šansi da postignu još koji gol. Igraju fantastičan presing, a jesmo li mi mogli bolje? Ono što je bitno je da je ovo veliko iskustvo za nas. Ovo je top razina nogometa. Malo je reći da su njihovi igrači odlični. Impresioniran sam tim njihovim presingom, moramo probati naučiti nešto od njih. Udvajaju, utrajaju…. Ima dosta stvari za analizu, čestitao bih svojim igračima bez obzira na poraz. Sigurno da možemo uvijek bolje”, komentirao je Milojević.

Nakon takvog rezultata Zvezda je postala predmet sprdnje na društvenim igrama, a među prvima ima se narugao francuski novinar, koji je posvađao Grobare i Delije.

Red Star unbeaten in 34 games before tonight. Who the hell have they been playing??? — Matt Spiro (@mattspiro) 3 October 2018

“Crvena zvijezda bila je neporažena u 34 utakmice zaredom. Pa s kime su to igrali dosad???”, napisao je Matt Spiro i pokrenuo lavinu.

Prvi je odgovorio navijač Partizana koji je napisao:

“Zvezda igra 14 na 11 u srpskoj ligi. Pomaže im sudačka organizacija u Srbiji. Samo pogledaj njihove ligaške utakmice, ako ne zabiju, odmah je tu sudac koji će im dati jedanaesterac.”

Tu se odmah javio jedan navijač Zvezde, a vrslo brzo sve se pretvorilo u vulgarnu raspravu. U priču su uletjeli i oni koji se pitaju to je uopće Crvena zvezda, jer u životu nisu čuli za njih.

Who the fuck is crvena zvezda lmaoo 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — Roberto 🇨🇴🇩🇴 (@RobertoPlatano) 3 October 2018

Ipak briljirao briljirao je jedan navijač, čiji je profil privatan.

“Otišli na Park Prinčeva završili na Roland Garossu… #Gradjevelikiasvetlajaka #majstorepazigdevoziš”, napisao je aludirajući na rezultat koji se obično viđa na teniskim mečevima, a ne nogometnim utakmicama.

ne znam engleski, al ti jebem mater svejedeno. pic.twitter.com/HD4NzUhWl7 — Goran Podunavac (@_Smirnoff_Ice_) 4 October 2018

Awu, CRVENA ZVEZDA (team that played against PSG last night) has a Champions League title. — Patricío (@PatrickJnr) 4 October 2018