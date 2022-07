UMRLA JE NOGOMETNA LEGENDA: Pamte se golovi i pobjede, iz najdražeg kluba otišao u srcu skandala

Velika tuga pogodila je nogometnu Njemačku, a odjeknula je i dalje od toga. U 86. godini preminuo je Uwe Seeler, njemački nogometni velikan, koji se pamti po nastupima i golovima u dresu reprezentacije svoje zemlje i u klupskim bojama HSV-a.

Seeler je za tadašnju Zapadnu Njemačku odigrao 72 utakmice i ubilježio je 43 zabijena gola. U dresu HSV-a je statistika bila baš impozantna. Pamti se 476 utakmica u klubu koji mu je bio najdraži, a u tim nastupima, u razdoblju od 1953. do ’72., zabio je čak 404 gola.

Seeler je bio veliki igrač, a nakon karijere na terenu, ostavio je trag i kao nogometni dužnosnik. U toj ulozi, kraj puta u HSV-u nije ispao lijep.

Veliki igrač vodio je HSV na dužnosti predsjednika usred velike krize, sredinom i u drugoj polovici ’90-ih, kada se pamti povezivanje kluba s nekoliko skandala i financijske poteškoće koje su sve pratile. Najviše se pisalo o skandalu povezanom s nekretninama pri kraju Seelerovog boravka na čelu kluba. Tada su se spominjali milijuni koji su bili izgubljeni u sumnjivim ulaganjima, klub je financijski patio, a taj udarac obilježio je završetak predsjedničkog puta igračkog velikana koji je svojim predstavama na terenu zaslužio titulu počasnog građanina Hamburga.

Germany and Hamburg football legend Uwe Seeler has passed away at the age of 85.

Seeler won the German league title in 1960 with #HSV

