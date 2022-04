UKRAJINSKI VELIKAN OTJERAO MLADOG NOGOMETAŠA: ‘Otac ti je neprijatelj Ukrajine’

U jeku rata u Ukrajini stradavaju mnogi nevini ljudi koji su uvučeni u ovu strahotu, a jedan od njih je i mladi nogometaš Dinama iz Kijeva, Artur Uvarov, koji je preko noći dobio otkaz od ukrajinskog velikana.

Naime, otac Uvarova politički je angažiran, ali na krivoj strani, te je trenutno na poziciji predsjednika Narodnog vijeća Luganske Narodne Repubilike za pitanja državne sigurnosti i obrane, rada agencije za provođenje zakona i pravosuđe te vladavinu prava.

Mladi 17-godišnji Artur krio je te podatke o njegovom ocu, ali kada su saznali istinu, iz Dinama su reagirali promptno i otpustili su nogometaša uz objašnjenje kako je krio informacije.

Neprijatelj Ukrajine

Dinamo iz Kijeva je na svojim je službenim stranicama objavio kako je mladi nogometaš krio informaciju kako je sin “neprijatelja Ukrajine”, i izbrisali su ga sa službene web stranice kluba.

“Ne odobravamo ‘staljinističke’ metode u kojima je sin odgovoran za svog oca, ali nakon dobivene informacije koja je provjerena, uprava kluba postavila je igraču konkretno pitanje o povezanosti njegova oca s vojnim strukturama separatista. Uvarov je odmah dao pozitivan odgovor. Klub je ogorčen ponašanjem nogometaša u skrivanju nedopustivih činjenica i odlučio je odmah raskinuti ugovor”, napisali su u priopćenju iz Dinama.

Uvarov je u Dinamo stigao 2020. godine iz još Šahtara iz Donjecka, a nastupao je za momčad do 19 godina.

⚡️FC "Dynamo" terminated the contract with the football player of the youth team Artur Uvarov because he concealed the information that he is the son of Maksym Uvarov, who cooperates with the occupation "authorities" of the "LPR". pic.twitter.com/bApGSmwvYi

— Flash (@Flash43191300) April 14, 2022