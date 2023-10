Ukrajinci odbili apel iz Izraela: ‘U ratu smo skoro 10 godina pa svejedno igramo’

Rat koji se razbuktao prvo s napadima na Izrael, a potom s izraelskom reakcijom na napade Hamasa ima svoj odjek i na europskoj sportskoj sceni.

Idućeg tjedna nastavljaju se klupski europski kupovi, a u jednom od njih, Maccabi iz Tel Aviva u Konferencijskoj ligi treba ugostiti ukrajinsku Zorju Luhansk. Zbog ratnog stanja, Izraelci bi voljeli odgoditi tu utakmicu koja je na rasporedu sljedećeg četvrtka, no taj njihov apel nije naišao na plodno tlo kod Ukrajinaca.

Zorja je iznijela svoj službeni stav da bi se trebalo igrati.

“Luhansk Zorja razumije situaciju u Izraelu, rat i terorističke akcije na teritoriju zemlje, te sve ono što dovodi do smrti ljudi”, objavio je ukrajinski klub.

“No, usprkos svemu, valja podsjetiti da rat u našoj zemlji traje već gotovo 10 godina. Tijekom ovog vremena, naši ljudi, naši navijači i naša momčad prošli su puno toga. Morali smo napustiti svoje domove, započeti život iznova i boriti se dalje”, nastavljaju Ukrajinci.

“Tijekom ovog razdoblja, unatoč teškim vremenima, Luhansk Zorja nikada nije tražila odgodu barem utakmica u europskim kupovima i igra nogomet unatoč svemu. Čak i sada, kada naša reprezentacija na mnoga mjesta dolazi autobusom, preko granica putuje 15-20 sati pa igra u jednoj zemlji, a nakon toga se vraća u Ukrajinu istih 20 sati i igra u vlastitom prvenstvu”, dodaje ukrajinski klub.

“Zorja je ponudila razmjenu domaćih utakmica s Maccabijem, ili pomoć protivniku na način da organizira svoju domaću utakmicu u Lublin Areni. Zorja nema ništa protiv igranja domaće utakmice protivnika u bilo kojoj zemlji, koju domaćin odabere. No, Maccabi želi odgoditi utakmicu koja je na rasporedu 26. listopada za studeni”, nastavljaju Ukrajinci.

“U studenom naš klub ima vrlo kompliciran kalendar. Osim utakmica u europskom natjecanju, očekuju nas utakmica u Kupu Ukrajine (u Odesi) i vlastito prvenstvo”, dodaje Zorja u službenom priopćenju.

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 18, 2023