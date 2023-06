Ukrajina nadigrala Hrvatsku: Mladi vatreni nemoćni na otvaranju Europskog prvenstva

Autor: Ivan Lukač

Mlada hrvatska nogometna reprezenatcija upisala je poraz od 2:0 protiv Ukrajine na otvaranju U21 Europskog prvenstva u Ukrajini.

Izabranici Dragana Skočića jako su loše ušli u utakmicu, a kruna dominacija Ukrajine stigla je u 19. minuti kada je Kaščuk zabio nakon sjajnog solo prodora.

USKORO OPŠIRNIJE





Ukrajina: Hrvatska 2:0

Ukrajina: Trubin – Sič, Batahov, Talovjerov, Vivčarenko – Bondarenko, Bražko – Kaščuk, Kriskiv, Braharu – Sikan

Hrvatska: Kotarski – Sigur, Franjić, Perković, Čolina – Bulat, Pršir, Kačavenda – Baturina – Beljo, Frigan

90- Kraj susreta. EURO smo otvorili s porazom.

85- Gol vatrenih bi kraj učinio napetim, ali nemamo ideju kako doći do njega.

81- Baturina je lijepo centrirao, Franjić skače, no lak posao za Trubina.









76- Lijepa kombinacija Belje i Vidovća, ali bivši napadač Osijeka nije najbolje loptu u padu pogodio.

73- Pao je dosta ritam utakmice u zadnjih 5 minuta. Vidović je ušao umjesto Frigana.

67- Lijep dolazak naših do gola, ali Frigan ne koristi izvrsnu loptu Stojkovića.









62- Kakva prilika sada. Bulat je prebacio cijelu obranu, lopta pada na glavu Frigana koji odlično spušta Stojkoviću, ali njegov udarac sa sedam metara završava na gredi. Naša najbolja šansa.

55- Ponovno loše i izgubljeno izgleda Hrvatska u ovim trenutcima.

48- GOOOLL! Ukrajina je još jednom zabila. Lijep ubačaj na Sikana koji glavom to pospremio za 2:0.

46- Evo nas u nastavku.

45- Kraj prvog djela. Jako loš starat naših zbog čega Ukrajinci i vode. Nakon gola mladi Vatreni su puno bolja momčad, ali i dalje nema gola.

38- Frigan je ubacio u 5 metara, Beljo je uspio doći do lopte, ali Batahov je zasmetao da udarac bude puno opasniji za vrata Ukrajine.

34- Još jednom je Bulat opasno pucao iz slobodnog udaraca i sjajno je obranio Trubin. Bulat pokazuje jednu svoju zaboravljenu kvalitetu.

30- Još jednom su se Ukrajinci kao niz tobogan se spustili od svojih do naših 16 metara, ali Sikanov pokušaj s nekih 8 metara u zadnji tren blokira Čolina.

27- Digla se Hrvatska nakon primljenog gola. Konačno postojimo na terenu

22- Bulat je sada opasno pucao iz slobodnjaka. Rukom je Sič igrao prilikom tog udaraca, ali sudac je pokazao na korner.

19- GOOOLLL! Vodi Ukrajina golom Olekseija Kašćuka koji je slalom kroz našu obranu zabio svoj prvi gol na ovom turniru.

15- I dalje čekamo buđenje Hrvatske. Malo je smirena navala Ukrajine, ali i dalje nije počela naša.

10- Znatno bolja igra Ukrajine. Naša reprezentacija za sada bez pravog odgovora.

4- Opasana je Ukrajina sada bila, ali na našu sreću pored gola odlazi njihov šut iz kontre.

1- Počela je utakmica.

……………………………………………………………

Izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Dragan Skočić dao je izjavu uoči putovanja u Rumunjsku, gdje će njegova momčad igrati na Europskom prvenstvu u skupini B s Rumunjskom, Španjolskom i Ukrajinom.

“Teško je doći blizu pokala i na kraju ga ne osvojiti, ali takve su utakmice, nijanse dijele ekipe od pobjede i poraza. Nekad dobiješ na penale, nekad se izgubi, takav je nogomet. Vatreni imaju pobjednički mentalitet koji pokazuju kroz velike rezultate, a nadam se da i naši mladi mogu biti slični A reprezentaciji i da i oni imaju takav mentalitet”, rekao je Skočić nakon posljednjeg treninga uoči polijetanja za Bukurešt.

“Nedostajalo nam je puno igrača, imali smo problema u obrani, ali dosta se radilo, probali smo alternative i nadam se da su igrači prihvatili ovo što smo napravili”, nastavio je Skočić. “Bilo je problema u obrani pa smo imali neke utakmice U-20 da vidimo njihovo stanje.

Olimpijske igre

Reprezentativac Jurica Pršir također misli da su se on i suigrači dobro spremili za Europsko prvenstvo. “Prošlo je 13 dana, ali mislim da smo se dobro spremili. To nam je bilo dovoljno da upoznamo izbornika i on upozna nas. Mislim da smo spremni. Relativno kratko je trajala naša adaptacija na trenera, vidimo da se radi o kvalitetnom izborniku”, izjavio je Pršir.

“Cilj nam je proći skupinu, tu su tri kvalitetna protivnika, ali idemo korak po korak. Za tri dana igramo s Ukrajinom”, dodao je. “Svima bi nam bilo drago ostvariti plasman na Olimpijske igre, ali idemo korak po korak, prvo skupina pa ćemo vidjeti dalje”, rekao je na kraju Pršir.