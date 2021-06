UKLETA SUDAČKA NADOKNADA: Hrvatska je ovo već doživjela i dobro pamti, valjda neće opet!

Autor: J.Č

Hrvatska reprezentacija u ponedjeljak, u 18 sati igra utakmicu protiv Španjolske u osmini finala. Način na koji je došlo do ovog ždrijeba, bio je uistinu zanimljiv i napet. Do zadnje sekunde Hrvatska nije znala tko ju čeka u osmini finala.

Naime, do 93. minute Švedska je trebala biti protivnik Hrvatskoj jer je u tom trenutku igrala 2:2 s Poljskom. Poljacima je trebala pobjeda za prolazak stoga su sve karte stavili u napad. To znači da je u Poljskoj obrani bio manjak igrača, a to je iskoristio Dejan Kuluševski koji je gurno Viktora Claessona u ‘mat’ poziciju, a Viktor tu priliku nije propustio. Taj pogodak gurnuo je Šveđane na vrh ljestvice, a Španjolce poslao na Hrvatsku.

Zanimljivo je da je Hrvatska prije pet godina također čekala protivnika za osminu finala. Islanđani su trebali bit protivnici Hrvatima također do sudačke nadoknade, a onda je Arnor Ingvi Traustason zabio za 2:1 te Hrvatima poslao Portugalce.

Nažalost, tu utakmicu izgubili smo golom Ricarda Quaresme u 117. minuti. Ostaje gorak okus nakon tog poraza jer je ždrijeb bio poprilično lagan. Portugal je u četvrtfinalu igrao protiv Poljske, a protiv Walesa u polufinalu.

Perišićevi golovi utječu na ždrijeb

Još jedna zanimljivost je ta da je Ivan Perišić na oba Eura postigao gol u zadnjem kolu koji je utjecao na ždrijeb. Naravno, prekjučer je zabio gol Škotima koji nas je pogurao na drugo mjesto, a prije pet godina je u samoj završnici zabio za pobjedu protiv Španjolske, a s tom pobjedom smo osvojili grupnu fazu.