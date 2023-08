Uhvaćenog opasnog Grka povezali s Boysima: ‘Pokazao je Hrvatima kako da dođu do Atene’

Autor: Ivor Krapac

Policijska akcija u Grčkoj u kojoj se traže svi sudionici prošlotjednih nereda u Ateni imala je novi veliki ‘ulov’. Uhvaćen je navijač Panathinaikosa za kojim je u Grčkoj bila raspisana tjeralica zbog sudjelovanja u neredima prije predviđene i kasnije odgođene gostujuće utakmice Dinama protiv AEK-a u trećem pretkolu Lige prvaka.

O hvatanju traženog navijača Panathinaikosa smo pisali, a dodatne informacije o njegovoj povezanosti s Hrvatima koji su došli u Atenu objavila je grčka Protothema.

Grčki medij piše o ulozi uhvaćenog Grka u dijelu Atene u kojem se nalazi AEK-ov stadion, u Novoj Philadelphiji, predgrađu glavnog grčkog grada na sjeverozapadu.





‘Jedan od organizatora od početka’

“Policija ga je ‘locirala’ u skupini pokretača slučaja koja ima vodeću ulogu u napadu na Novu Philadelphiju. U videu objavljenom prije nekoliko dana, neki se vide kao ‘generali’ koji usmjeravaju potencijalne ubojice u njihovom napadu poput uobičajenog bataljuna”, objavila je Protothema.

“Podaci također govore da je bio u izravnim konzultacijama s Hrvatima budući da je od početka jedan od organizatora napada”, piše Protothema.

Grčki medij objavio je i informacije o uhvaćenom Grku s kojima raspolaže EL.AS, specijalna jedinica grčke policije.

“EL.AS zaključuje kako im je upravo on pokazao kako doći u Grčku, ali i kako da dođu do Atene. Vlasti pritom ne isključuju mogućnost da je on ‘opskrbljivač’ Hrvata noževima, palicama, pajserima, bakljama”, piše Protothema.

Tko je on?

Privedeni Grk je 43-godišnjak, a policiji je poznat otprije kao sudionik raznih navijačkih incidenata.

“Čak je bio i ozlijeđen u tučnjavi ispred Žalbenog suda”, piše Protothema o uhvaćenom navijaču Panathinaikosa.









Policijska akcija obavljena je jučer, a informacije o privedenom navijaču dolaze dok je Dinamo u Ateni i s velikim mjerama osiguranja čeka večerašnju utakmicu protiv AEK-a u borbi za ulazak u završno pretkolo Lige prvaka.

Podsjetimo, prva utakmica odigrana je u utorak u Zagrebu i završena je s 2:1 za AEK na travnjaku Maksimira.