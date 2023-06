Ugledni medij izbacio ‘bombu’ za Kovačića, puno novca je u igri! Jedan iznos isplivao: ‘Na korak su do dogovora’

Na izlaznim vratima u Chelseaju, Mateo Kovačić sve je bliže rješenju nepoznanice o nastavku klupske karijere, a po svemu sudeći, i dalje će biti u Engleskoj.

Stigao je još jedan korak bliže dogovoru u pregovorima s Manchester Cityjem, kako je objavio ESPN. Ugledni američki medij tvrdi da Kovačić u redove europskih prvaka dolazi za iznos koji se kreće oko 40 milijuna eura, a potvrda posla očekuje se uskoro. Trebala bi se dogoditi u naredna dva tjedna, kako je dodao ESPN.

Što se Kovačića tiče, 29-godišnji Vatreni već je dogovorio uvjete za dolazak u Manchester City, što je danas objavio Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu. Talijanski novinar dodao je i da se potvrda ovog posla još čeka.

More on Mateo Kovacić deal. Man City and Chelsea are in direct contact, talks are taking place — expectation is for deal to happen, just not done yet. 🔵 #MCFC

Kovacić agreed personal terms with City 10 days ago. All parties want the same — full agreement, expected very soon. pic.twitter.com/4SsWsdiRyl

