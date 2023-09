UEFA žestoko kaznila srpske ‘saveznike’ zbog transparenta ‘Kosovo je Srbija’

Veliku buru podigla je utakmica između Rumunjske i Kosova u Bukureštu, kada su domaći navijači razvili dva transparenta sadržaja Rumunjska i Srbija te Kosovo je Srbija, što je dovelo do prekida od sat vremena.

Domaćin je na kraju slavio s 2:0, ali je UEFA odmah pokrenula postupak protiv rumunjskog sveza zbog transparenta, ali i povika s tribina i pirotehnike.

Rumunji su od samog početka provocirali igrače Kosova, tijekom intoniranja himne s tribina su se čuli povici Srbija, Srbija, tako da su Kosovari napustili teren u 18. minuti, da bi se ipak vratili skoro sat kasnije, kada je ispražnjen dio tribina.

BREAKING: Romania’s stadium suspended for the Euro 2024 qualifier vs Andorra following “Kosovo is Serbia” banner and chanting at the Kosovo match.

Charges against Romania included “racist behaviour from its fans” pic.twitter.com/kHzLQlkqIC

— Emanuel Roşu (@Emishor) September 20, 2023