UEFA GUBI OGROMNE NOVCE: Odlučili raskinuti ugovor s ruskim divom

Kako se dalo naslutiti sportske sankcije protiv Rusije i njenih tvrtki poprimile su oblik domino efekta, pas u nakon objave MOO-a, koji je pozvao sportske saveze da ne dozvole natjecanje sportašima iz Rusije, ali i Bjelorusije koja podržava napad na Ukrajinu, promptno reagirale FIFA i UEFA.

Tako je FIFA odlučila ne dozvoliti nastup ruskoj reprezentaciji u daljnjim kvalifikacijama za SP u Kataru, dok je UEFA je oduzela domaćinstvo finala LP St. Petersburgu i izbacila je Spartak iz Moskve iz EL, a sada je krovna kuća europskog nogometa odlučila i raskinuti ugovor s ruskim energetskim divom.

Gazprom tako više nije pokrovitelj lige prvaka, a isto tako izgubio je i sponzorstvo Schalkea u Njemačkoj.

Milijunski ugovor

Kako se procjenjuje UEFA će prekidom ugovora izgubiti 90 milijuna eura, s kompanijom koja je sponzor UEFA-e još od 2012. godine.

“UEFA je odlučila prekinuti partnerstvo s Gazpromom u svim natjecanjima. Odluka odmah stupa na snagu i uključuje sve postojeće dogovore uključujući Ligu prvaka, natjecanja nacionalnih timova i Europsko prvenstvo 2024. godine”, navodi se u priopćenju.

UEFA i Gazprom prošle su godine obnovili suradnju na dodatne tri godine, ali zbog napada Rusije na Ukrajinu ugovor je prekinut.

UEFA has today decided to end its partnership with Gazprom across all competitions.

The decision is effective immediately and covers all existing agreements including the UEFA Champions League, UEFA national team competitions and UEFA EURO 2024.

— UEFA (@UEFA) February 28, 2022