UEFA drakonski kaznila Juventus: Izbačeni iz Europe, plaćaju i milijunsku kaznu

Juventus svakih desetak godina ima problema s poslovanjem, što uvijek na kraju završi kaznama što talijanskog nogometnog saveza, što UEFA-e, ali Stara dama s tim nema baš previše problema, čak ni kada su bili izbačeni Serie B.

Nešto više od pola godine svjedoci smo nove istrage protiv Juventusa, koju je pokrenula Komisija za financijsku kontrolu klubova UEFA-e, a sada su Torinezi saznali i kaznu.

Juventus je izbačen iz ovosezonske Konferencijske lige zbog kršenja pravila o financijskom “fair-playu”,a kažnjeni su i financijski sa 20 milijuna eura, od čega je 10 milijuna uvjetno te se neće aktivirati ukoliko torinski klub svoje financije uskladi sa zahtjevima UEFA-e u 2023., 2024. i 2025. godini.

