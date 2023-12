Udovica Siniše Mihajlovića: ‘Četiri godine sam provela s njima po bolnicama, a neki me osuđuju’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Prošlo je godinu dana otkada je preminuo Siniša Mihajlović. Jedan od najboljih izvođača slobodnih udaraca u povijesti nogometa te čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag u povijesti nogometa naročito u Italiji.

O razdoblju nakon njegove smrti pričala je njegova udovica Arijana: “U početku je bilo užasno. Osjećala sam ga svuda po kući… Tada sam odlučila da neću klonuti.”

Zatim je nastavila: “Neki su me vidjeli kako pijem aperitiv, a bilo je i onih koji su me osuđivali zbog načina na koji sam se odjenula. Neka mi sude, nije me briga. Imam brata koji boluje od depresije pa sam i sama brinula da ne upadnem u takvo stanje. Morala sam krenuti ispočetka, Siniša bi tako želio. Baš mi nedostaje, kao zrak.”

Teški dani

Dotaknula se perioda liječenja: “Gotovo četiri godine provela sam po bolnicama. Moj je suprug imao dvije transplatacije koštane srži i radovao se svakom testu koji bi dobro prošao. Tjedan dana prije nego je umro, on je pretrčao deset kilometara, a ja bih trebala slomiti se i pasti u depresiju? Ne. Siniša je bio rođeni borac, hrabro se držao do posljednjeg trenutka. Izgubio je samo posljednju rundu, baš tada kada smo svi pomislili da je dobio meč i da će sve biti dobro. Obitelj je bila uz njega, nisu se odvajali, doživio je i da postane djed…”

O djeci: “Viki je najstarija, ali i najkrhkija. Osjećala je posebnu ljubav prema njemu. Zna reći: ‘Nikada neću naći dečka kao što je tata.‘ Virginia je postala majka, udala se za dugogodišnjeg izabranika koji je nogometaš, igra u Genovi. Dušan je moj zaštitnik, postao je kao otac: odijeva se isto, iste su visine, a boksom se oslobađa pritiska. Nicolas je najmlađi, mezimac.”

Za kraj pričala je o sjećanjima za vrijeme ljetovanja: “Ovo je ljeto bilo jako tužno. Otvorila sam vrata i ugledala njegove cipele, kombinezon, odjeću… U kući još miriše cigara koju je pušio na terasi. Ponekad bi popio i rakiju od grožđa. Osjetila sam njegovo prisustvo, kao da sjedi na krevetu pored mene. Kao da je zaista tu.”