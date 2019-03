‘UDARIT ĆU TE, NAPRAVIT ĆU TI PAKAO, MAJKU TI JE*EM’! Slavni srpski nogometaši izazvali kaos u Mađarskoj

Srpski napadač Stefan Šćepović otkrio je kako je prolazio kroz teško psihičko pa čak i fizičko maltretiranje u vrijeme dok je igrao u mađarskom Molu.

Maltretirao ga je, kaže, sunarodnjak Danko Lazović, još jedan slavni srpski napadač.

“Ljutit sam kad se sjetim što sam prošao u Mađarskoj. Nisam imao problema tamo, ali jedan igrač je imao problem sa mnom. To je bio Srbin koji danas više ne igra nogomet. Stalno me napadao iz samo njemu poznatih razloga. ‘Udarit ću te, napravit ću ti pakao u svlačionici, majku ti jebem’, vikao mi je. Pokušao sam ga smiriti, govorio mu da tako ne priča sa mnom, ali on je nastavio vikati da će me prebiti, da se neću izvući. U jednom trenutku sam mu uzvratio da me udari, ništa se nije dogodilo. On je nastavio me prozivati”, ispričao je Šćepović.

Trener Marko Nikolić, koji je, igrom slučaja, također Srbin, nije se htio uplitati.

“Tri srpska trenera su bila na njegovoj strani, dopustili su mu da tako postupa sa mnom. Ranije je jedan igrač doživio slične stvari od ovog idiota. Kad mu je ovaj uzvratio da se tako može ponašati sa svojom majkom, idiot ga je zgrabio i bacio na zid. Iako je bio izazvan, ipak je on bio izbačen iz tima. Znao sam da će ista stvar biti i kod mene. Pozvao me sportski direktor i objasnio mi da nema ništa protiv mene, da je čak i zadovoljan kako radim, ali da je takva bila odluka trenera i da je on gazda ekipe”, kazao je.

Stefan Šćepović trenutno igra za poljsku Jagielloniju, ali njegov brat Marko i dalje igra za Mol.