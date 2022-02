UDARILI ŽESTOKO PO MODRIĆU: ‘Totalno je nestao u bitki koja ga je pojela’

Nakon jedne od lošijih partija koje je odigrao u dresu Reala iz Madrida, ponovno su poletjele otrovne strelice prema kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije Luki Modriću iz španjolskih medija.

Luka i društvo stvarno nisu imali svoju večer na Parku prinčeva, ali su ipak izdržali do pred sam kraj susreta, kada je jedan gol zabio strašni Mbappe.

Tako je Marca za ljubimca Reala već u prvom poluvremenu konstatirala: “Pregažen i s više grešaka u prvom dijelu ove utakmice nego u cijeloj sezoni”, te su nadodali kako nije nalazio loptu ni ritam igre.

Svi podbacili

PSG je očito kao i svi dobro proučio igru Reala, a njegovi igrači radili su stalno presing na Modriću i Kroosu, koji su ostali zagušeni i tako bez kreacije prema naprijed, ili kako bi napisali iz Marce: “Bez ključnih veznjaka njegova igra svela se na nabijanje lopti prema naprijed”.

Možda najbolji opis loše večeri Modrića i Reala je u rečenici:

“Nema šanse da se ovakav Modrić približi onom dominantnom igraču kakav je inače. Nestao je u bitki koja ga je pojela”, a Real u cijeloj utakmici nije uputio udarac na gol domaćina.

Ipak ovo je tek prvo poluvrijeme iz kojeg PSG nosi samo gol prednosti u španjolsku prijestolnicu, a kako će na uzvratu nitko ne može prognozirati.

Real Madrid didn't manage to register a single shot on goal in 90 minutes against PSG 🤯 pic.twitter.com/B6sY9n5F0I

— ESPN FC (@ESPNFC) February 15, 2022