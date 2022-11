‘UBIJTE VLASTITE IDOLE’: Ponašamo se kao da sportaši nisu ljudi

Cijeli sportski svijet šokirao je zadnji intervju Cristiana Ronalda, u kojem je vrlo otvoreno progovorio o svemu što ga tišti od kad se vratio u Manchester United, što ga je na kraju stavilo na zub javnosti, koja nema puno osjećaja za životni period kroz koji prolazi slavni Portugalac.

No nije Ronaldo jedini koji ima drugačiji tretman u medijima i kod javnosti od običnih smrtnika, sjetimo se samo reakcije navijača kada je Hrvatska izgubila od Austrije u Osijeku.

Sveukupna javnost, mediji i navijači izgubili su iz glave informaciju kako je Zlatku Daliću dan prije utakmice preminuo otac i svi su krenuli sa smjenom izbornika uz klasičan hrvatski repertoar omalovažavanja.

Jednako kao i Ronaldo i Dalić ima pravo kao ljudsko biće na žalovanje, no nitko im to ne priznaje, ne priznaje im se loš dan zbog smrti djeteta na porodu, zbog čega bi svi mi obični smrtnici bili okruženi velikom empatijom od znanih i ne znanih ljudi.

Bez empatije

Ronaldu nitko od navijača Manchester Uniteda pa čak i suigrača iz reprezentacije ne može progledati kroz prste zbog neuobičajeno lošijih izvedbi jednog od najboljih igrača u povijesti najbitnije sporedne stvari na svijetu.

