Ubijenog Grka ubio je navijač AEK-a!?: Neočekivani preokret u istrazi, evo što to znači za Hrvate

Autor: Ivan Lukač

Nova bitna informacija stiže iz Grčke. Kako neslužbeno doznajemo odvjetnik Bad Blue Boysa prenio im je informaciju da je ubijenog grčkog navijača ubio navijač AEK-a, dakle pripadali su istoj navijačkoj skupini.

Kako doznajemo od jedne obitelji odvjetnik je to sve rekao navijačima Dinama koji su nakon toga bili oduševljeni (skandirali su Dinamo) i saznali su istinu i ono sve što su tvrdili danima uskoro bi trebalo biti službeno.

Odvjetnik je dakle prenio da je ubijenog navijača AEK-a ubio navijač AEK-a, a navodno zbog toga jer je ubijeni nosio plavu majicu i plavu kosu što je dakako boja Dinama.





Sloboda za Hrvate?

Prema nekim izvorima ubijenog su njegovi prijatelji pokušali odvesti do Hitne pomoći, ali on je odbio jer bi to značilo da će biti priveden od strane policije.

Samim time Hrvati su nevini te ih se sada može isključivo tužiti zbog nereda i tuče, ali nikako zbog ubojstva zbog kojih su sramotno optuženi od strane AEK-a i grčke javnosti.

Što će biti sa zatvorenima i osuđenih na 18 mjeseci te s novom grupom koja danas ide na ispitivanje tek će se saznati.