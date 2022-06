UBIJEN BIVŠI REPREZENTATIVAC (39): Navijači se opraštaju od nekad omiljenog igrača, a navodno je napadnut nožem

Tužna vijest za ljubitelje nogometa dolazi nam iz Iraka, gdje je u 39 godini preminuo nekadašnji reprezentativac te zemlje Haider Abdul Razzaq.

Kako javljaju mediji nesretnog Razzaqa napali su na ulici u glavnom gradu Bagdadu, a navodno je bivši nogometaš više puta izboden nožem te je nakon toga podlegao ozljedama.

Iako je liječnička pomoć stigla relativno brzo te je Abdul prebačen u bolnicu, tamo je nažalost podlegao zadobivenim ozljedama.

🚨 Former Iraqi national football team player Haider Abdul Razzaq, is under the protection of God, after he was murdered by unknown assailants.

We belong to Allah and to Him we shall return… pic.twitter.com/IqyWsuhr0j

— ابو سجاد الكربلائي | HST 🇮🇶 (@Twelver313) June 5, 2022