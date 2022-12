‘U ŽIVOTU UVIJEK MORAŠ BITI HRABAR, NITKO TI NEĆE NIŠTA POKLONITI’: Uvijek veseli Vida ima uspješnu farmu svinja, sada je otkrio svoje tajne

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Na HRT-u će uskoro krenuti emitiranje dokumentarne serije “Dulum zemlje” , a autori serije donijet će priče o izazovima, kreativnosti i uspjehu hrvatskih poljoprivrednika u pet hrvatskih regija.

Prva priča govori o Domagoju Vidi. Hrvatski nogometaš koji ima srebro i broncu za SP u svojoj rodnoj Slavoniji uz pomoć četiri prijatelja drži farmu crnih svinja.

“Ništa o tome nisam znao, ali vjerovao sam im i rekao da ću stati iza njih, ući u tu priču, a da je na njima da se pokažu. Znate, sve što radim mora imati neki smisao i red, to nije neozbiljna priča i kada sam odlučio uložiti novac rekao sam da to mora biti ozbiljno i profesionalno. Oni su to prihvatili i zasad sve ide u pravom smjeru. Neizmjerno sam sretan što su ovo izabrali, jer ipak sam ja Slavonac, volim ovaj kraj, naše blago koje imamo, naše običaje… Znate kako se kaže, bolje da nestane selo, nego običaji. Htio sam dati još više gasa, posebno kada sam skužio da će biti kulena, kobasice, slanine, čvaraka… ” govorio je Vida 2018. za Jutarnji, a danas sa prijateljima ima uspješnu firmu Sin ravnice.





Nije ovo očekivao

U dokumentarcu je rekao: “Bio je to njihov odgovor na moj prijedlog da se uhvate nekog posla, a da ću im ja u tome pomoći. Iskreno, mislio sam da će uzeti neki kafić u najam, ni u snu mi nije bilo da će im pasti na pamet nešto tako egzotično, naročito s obzirom na to da se nitko od njih, kao i ja sam, nikada nije bavio stočarstvom i poljoprivredom.”

Farma se nalazi u Vidinom rodnom Donjem Miholjcu: “To je moj san i neka moja misija jer želim pomoći svojim prijateljima, ali i općenito svojim Slavoncima i svom zavičaju u kojem stanje nije dobro, odakle mladi odlaze, ali se nadam da će se trendovi preokrenuti. Nadam se da će i država odraditi svoje, stvoriti preduvjete za bolji život i razvoj ovog prekrasnog i bogatog kraja.” rekao je za Jutranji prije 4 godine.

U dokumentarcu je još poručio: ” U životu uvijek moraš biti hrabar i moraš uvijek dati da bi ti se vratilo. Ništa ti neće nitko pokloniti. Moraš uvijek težiti, raditi, biti hrabar i vjerovati u sebe.”