U zatvoru život skončao pedofil kojeg je sudac nazvao ‘reinkarnacijom vraga’

Sudac koji ga je osudio Clement Goldstone, nazvao je Barryja Bennella ‘reinkarnacijom vraga’, a njegovi postupci opisani su kao ‘zlostavljanje djece u industrijskim razmjerima’.

Ovaj bivši menadžer nogometnog kluba Alexandria Crewe i skaut Manchester Cityja, preminuo je u 70. godini života u zatvoru u Littlehayu, u blizini Cambridgea, potvrdilo je britansko Ministarstvo pravosuđa.

“Zatvorenik Barry Bennell preminuo je u Littlehayu 16. rujna 2023. Kao i u svakom smrtnom slučaju, njegova smrt će biti istražena”, piše u priopćenju, a uzrok smrti se na zna, no zna se kako je Bennell zadnjih godina imao problema s tumorom.

Former football coach Barry Bennell, who was convicted of a series of child sex offences, has died in prison. pic.twitter.com/9o6cfNcwtU

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 18, 2023