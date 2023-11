U Zadru se slavilo s Milom Kitićem: HSP-ovac ne vjeruje, žestoko reagirao zbog navijača

Autor: Dnevno.hr/I.K.

U Zadru se ukazao Mile Kitić, ali ne osobno, već u pjesmi ovog izvođača ‘folk’ glazbe rodom iz BiH, a sa selidbom u Beograd u doba rata. Mile Kitić odjeknuo je zbog njegove pjesme usred slavlja nogometaša Zadra s 5:0 protiv Omiša, čime su Zadrani nastavili borbu za skok iz sadašnjeg četvrtog ranga natjecanja u trećeligašku konkurenciju.

Slavlje s narodnjakom je izazvalo pažnju, a došle su i reakcije na prizor u kojem se vidi što se dogodilo, makar nakratko.





Ljutit zbog ovog slavlja igrača, svoj komentar imao je Mate Lukić, HSP-ov gradski vijećnik u Zadru.

“Sramota! Pored toliko naših lijepih dalmatinskih pjesama oni puštaju Milu Kitića. Igrači time sramote grad i Klub. Vidio sam snimku koju nisam mogao pogledati do kraja od gadljivosti! Moram kazati kako ne slušam Milu Kitića već našu domaću glazbu”, donijela je Antena Zadar Lukićevu reakciju.

Na ovo su reagirali i navijači, koji su bili na treningu momčadi održanom u utorak, a nakon navijačkog dolaska, stigao je poziv policiji koja, međutim, nije morala u akciju s obzirom na to da se sve smirilo.

Lukić je bio ljutit zbog toga što je policija dobila poziv. Ta reakcija na navijače izazvala je njegovu žestoku reakciju.

“HNK Zadar ne može zvati policiju i to na svoje navijače! To je presedan. Katastrofa. I to samo što su im zbog nečega prigovorili, za nešto s čime se ne slažu. A oni zovu policiju. Nikakvih fizičkih kontakata nije bilo. Tornado podržava sve zadarske klubove. među kojima je i taj HNK Zadar. Nekad su tribine bile krcate i Tornado je svojim navijanjem nosio igrače”, poručio je HSP-ov gradski vijećnik u Zadru.

Kako je na Milu Kitića reagirao klub? O tome piše zadarski 057info, donoseći odgovor HNK Zadar jednom ljutitom navijaču.

“Nije opravdanje, ali 30 pjesama gdje su sve bile Colonia, Maja Šuput i Minea, snimili su ovu jednu koju su i ugasili na pola. Šteta, ali eto neće se ponoviti”, poručio je klub.