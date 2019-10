Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images

U TORINU OPĆI CIRKUS: Juventus se jedva provukao preko Genoe, sumnjivim jedanaestercom u 96. minuti

U susretu 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je pobijedio Genou sa 2-1, a pobjednički pogodak zabio je Cristiano Ronaldo iz kaznenog udarca u petoj minuti sudačke nadoknade.

Torinska “Stara dama” je osvojila tri boda nakon nevjerojatne završnice u kojoj je bilo svega, od poništenog gola, do dosuđenog kaznenog udarca i gola za pobjedu.

Aktualni prvak je poveo u 36. minuti golom Leonarda Bonuccija, no samo četiri minute kasnije izjednačio je Christian Kouame.

Gosti su od 51. minute igrali bez isključenog Francesca Cassatea, a u 87. minuti ‘pocrvenio’ je i domaći veznjak Adrien Rabiot. Kada se već činilo kako će Genoa osvojiti veliki bod, Ronaldo je u četvtoj minuti nadoknade zabio gol, ali je nakonadno poništen zbog zaleđa.

Samo minutu kasnije Portugalac je iznudio kazneni udarac kojeg je sam realizirao za pobjedu.





U derbiju kola Napoli i Atalanta su odigrali 2-2. Domaćin je dva puta vodio, no Atalanta je oba puta uspjela izjednačiti osvojivši važan bod na neugodnom gostovanju.

Domaćin je poveo u 16. minuti golom Nikole Maksimovića, a izjednačio je Remo Freuler kojem je pomogao svojom lošom reakcijom vratar Alex Meret. Napoli je stigao do nove prednosti u 71. minuti preko Arkadiusza Milika, no četiri minute prije kraja izjednačio je Josip Iličić. Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić igrao je za goste do 69. minute.

Udinese Igora Tudora je doživio novi težak poraz, ovoga puta na svom terenu od Rome sa 0-4.

Inter je u utorak slavio kod Brescije sa 2-1. Inter je poveo golom Argentinca Lautara (23), a u 63. minuti Lukaku je povećao na 2-0. Brescia je smanjila autogolom Skriniara (76), ali je milanski klub ipak sačuvao osmu prvenstvenu pobjedu. Marcelo Brozović je odigrao cijelu utakmicu za Inter.

Na ljestvici vodi Juventus sa 26 bodova, Inter ima 25, a Atalanta 21 bod. Na začelju je Sampdorija s pet bodova.

REZULTATI:

Juventus – Genoa 2-1 (Bonucci 36, Ronaldo 90+5-11m / Kouame 40)

Napoli – Atalanta 2-2 (Maksimović 16, Milik 71 / Fruler 41, Iličić 86)

Cagliari – Bologna 3-2 (Pedro 48, 83 Simeone 72 / Santander 23, Frango 90+2)

Lazio – Torino 4-0 (Acerbi 25, Imobile 33, 70-11m, Belotti 90)

Sampdoria – Lecce 1-1 (Ramirez 90+1/ Lapadula 8)

Sassuolo – Fiorentina 1-2 (Boga 24 / Castrovilli 63, Milenković 81)

Udinese – Roma 0-4 (Zaniolo 13, Smalling 51, Kluivert 54, Kolarov 65-11m)

U utorak:

Brescia – Inter 1-2 (Skriniar 76-ag / Lautaro 23, Lukaku 63)

Parma – Verona 0-1 (Lazović 10)

U četvrtak:

Milan – SPAL

LJESTVICA

1. Juventus 10 8 2 0 18:9 9 26

2. Inter 10 8 1 1 22:10 12 25

3. Atalanta Bergamo 10 6 3 1 30:16 14 21

4. AS Roma 10 5 4 1 18:11 7 19

5. Lazio 10 5 3 2 22:10 12 18

6. SSC Napoli 10 5 3 2 20:13 7 18

7. Cagliari 10 5 3 2 16:10 6 18

8. ACF Fiorentina 10 4 3 3 15:13 2 15

9. Parma Calcio 10 4 1 5 15:14 1 13

10. Bologna 10 3 3 4 14:15 -1 12

11. Hellas Verona 10 3 3 4 7:8 -1 12

12. Torino 10 3 2 5 11:16 -5 11

13. AC Milan 9 3 1 5 9:13 -4 10

14. Udinese 10 3 1 6 5:17 -12 10

15. US Sassuolo 9 3 0 6 16:18 -2 9

16. Lecce 10 2 3 5 11:19 -8 9

17. Genoa 10 2 2 6 13:23 -10 8

18. Brescia 9 2 1 6 9:14 -5 7

19. SPAL Ferrara 9 2 1 6 7:16 -9 7

20. Sampdoria 10 1 2 7 6:19 -13 5