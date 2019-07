U SVLAČIONICI TALIJANSKOG PONOSA GOVORIT ĆE SE HRVATSKI! Evo koga od Vatrenih dovodi nekadašnji prvak Europe

U klubu su dvojica, a od sljedeće sezone mogao bi im se priključiti još jedan hrvatski nogometni reprezentativac. Ivanu Perišiću i Marcelu Brozoviću bi se, prema pisanju talijanskog transfer-maga, Gianluce Di Marzija trebao pridružiti Ante Rebić. On je navodno – opcija iz drugog plana za popunjavanje mjesta u špici napada. Prva je Romelu Lukaku koji bi u slučaju zgotovljavanja posla mogao srušiti rekord po pitanju plaćene odštete za nekog igrača od strane Intera.

Pregovori za dovođenje belgijskog internacionalca u punom su jeku, ali nisu se puno pomakli u odnosu na početak. I dalje se traži modalitet za isplatu ogromnog novca. Interu je navodno želja prvo posuditi Lukakua od njegovog Manchester Uniteda pa onda ga kupiti do kraja, na što s Old Trafforda poručuju da time baš i nisu zadovoljni.

Tako da, nije bez izgleda da bi cijeli posao mogao i propasti. Iz bilo kojeg razloga… A onda u priču upada naš reprezentativac koji je još uvijek član Eintrachta iz Frankfurta.

Podsjetit ćemo, Interov novi trener Antonio Conte do kraja je otpisao bivšeg kapetana Maura Icardija kojem je poručio da nakon svih incidenata može napustiti klub. Isto tako, Rebiću je propao deal s madridskim Atleticom pa je slobodan za pregovore.

#Inter will reportedly turn to #Eintracht forward Ante Rebic if they cannot sign #MUFC‘s Romelu Lukaku https://t.co/LtmHWeFdtP #FCIM #SGE pic.twitter.com/wjg07EI5pk

— footballitalia (@footballitalia) July 11, 2019