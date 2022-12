U SRBIJI NAPADAJU HRVATA: Kakav ‘udar’ prije polufinala: ‘Jel’ slučajno da je Srbima to napravio?!’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Pomesti ispred svojeg praga i sagledati vlastite slabosti, pa i prihvatiti kad o njima priča netko drugi, nije uvijek lako, a u slučaju tretmana koji jedan Hrvat ima u reakcijama jednog srpskog portala, došao je primjer koji to potvrđuje.

Svoj napad imao je Kurir, a njegova meta je trener Tomislav Stipić, koji svoje nogometno znanje dijeli sa svima kao jedan od analitičara u programu HTV-a za vrijeme Svjetskog prvenstva u Katru. U reakciji srpskog portala, nije palo na plodno tlo kako je Stipić vidio nastup Srbije na SP-u, na kojem je reprezentacija pod vodstvom Dragana Stojkovića ispala u prvom krugu.

Hrvatski trener u svojim analizama na HTV-u nije skrivao slabe strane koje su u srpskoj momčadi došle do izražaja, a zbog toga, u dijelu srpskih medija ga ‘razvlače’, pri čemu je Kurir otišao i korak dalje, napadajući Stipića za pristup prema srpskim igračima dok je vodio Slaven Belupo.





‘Prve promjene u momčadi – Srbi’

Srpski portal izvukao je nekoliko situacija sa srpskim igračima koji su bili u koprivničkom klubu dok je ondje trener bio Stipić.

“Prva utakmica koju je vodio s klupe bila je protiv Rijeke, a tada je srpski internacionalac Miloš Radivojević eksplodirao, dao je gol favoritu, poigravao se s njihovom obranom i zaslužio je mjesto u momčadi kola! Nakon te utakmice, Stipić ga je preselio na klupu, a onda se Radivojević ozlijedio i nije produžio ugovor s hrvatskom momčadi!”, piše Kurir.

“Zanimljivo, Stipić je na nekoliko utakmica mijenjao i Nemanju Glavčića koji je bio motor momčadi, sklanjao ga je, a do tada je bio nezamjenjiv!”, piše Kurir u nastavku svojeg napada na hrvatskog trenera.

“Dakle, prve promjene u momčadi – Srbi! Slučajnost?”, dodaje srpski portal o hrvatskom treneru kojeg su već prozvali više puta, napadajući njegove istupe na HTV-u.

Najnoviji istup, koji je zasmetao srpskom portalu, odnosio se na pogled susjednih zemalja prema uspjesima hrvatske reprezentacije, s opisom kako se Vatrene hvali u inozemstvu.

“Kada ovako pratim strane medije, Hrvatska je na putu građenja kultnog statusa u nogometu, što nema nijedna ekipa. Bez skandala, s pozitivom, energijom, s najboljim navijačima – to je ‘Made in Croatia’. To nam daje pobjedu u posljednjim trenucima. Svi naši susjedi, bili to Mađari, Slovenci, Bosanci, Srbi ili Crnogorci – svi bi poželjeli biti Hrvati jer se mi time ponosimo, gledaju prema nama i dive nam se”, donio je Kurir riječi Tomislava Stipića koje su ondje izazvale novu reakciju.









Bilo je to dovoljno da se Stipića napadne, a navodno ‘šikaniranje’ srpskih nogometaša u Slaven Belupu opiše uz riječi – ‘jadno’.

S obzirom na ovakvu reakciju, izgleda da Stipić nije smio javno reći da se zemlje oko Hrvatske dive uspjesima koje ostvaruju Vatreni i da bi i drugi voljeli ići takvim putem…