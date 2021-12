U REGIJI O OVOME MOGU SAMO MAŠTATI! Desetorica Hrvata u lovu na Ligu prvaka

Hrvati što se tiče zastupljenosti naših nogometaša u proljetnom dijelu Lige prvaka mogu biti ponosni, jer će čak desetorica Vatrenih krenuti na pohod po prestižni pehar elitnog natjecanja UEFA-e.

U napad na Ligu prvaka kreću Luka Modrić sa svojim Real Madridom, Mateo Kovačić u Chelseaju, Ivan Perišić i Marcelo Brozović s Interom, Šime Vrsaljko u Atletico Madridu, Luka Sučić i Roko Šimić s RB Salzburgom, Ivo Grbić i Domagoj Bradarić u Lilleu, te Josip Stanišić iz Bayern Münchena.

No već će jedan dio njih otpasti u osmini finala jer su ponovljene kuglice u Nyonu spojile RB Salzburg Sučića i Šimića, a s druge strane Bayer mladog Stanišić, dok će Kovačić i Chelsea igrati protiv Grbića i Bradarića u Lilleu.

Modrić na Messija

Real Luke Modrića nakon ponovljenog izvlačenja očekuje okršaj s Messijem, Neymarom, Mbappéom, i ostatkom zvjezdanog PSG-a, dok će prvak Serie A Perišića i Brozovića na noge Sallahu i društvu iz Liverpoola. Atletico i Vrsaljko idu na Old Trafford kod Cristiana Ronalda.

Inače, od Vatrenih najviše Liga prvaka imaju Luka Modrić i Mateo Kovačić s po četiri osvojena najprestižnija UEFA-ina trofeja, a od hrvatskih igrača trofej LP još su osvajali Dario Šimić dva put s Milanom, a jednom su trofej podizali Bokšić, Boban, Šuker, Mandžukić, Bišćan, Rakitić, Lovren, Perišić i Prosinečki.

