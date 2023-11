U ratnim vremenima izabrao je Hrvatsku, a sad poručuje: ‘Pa ovaj čovjek gura Hajduk najviše’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Prva hrvatska nogometna liga prati se u cijelom svijetu. Ne, nismo ovo napisali jer znamo da Hrvata ima svugdje na kugli zemaljskoj. To nam je palo na um kada smo dozvali našeg nekad proslavljenog Vatrenog, Ardiana Koznikua u Saudijskoj Arabiji.

Taj bivši nogometaš i Hajduka i Dinama i član momčadi koja je osvojila broncu na svjetskoj smotri u Francuskoj 1998. godine, albanskog porijekla, nevjerojatno je elokventan tip.





I s pravim užitkom govori o našem prvenstvu. Kozniku, danas trener u klubu iz Saudijske Arabije, Al Adalahu, gdje je pomoćnik Anti Miši, veli da gleda većinu utakmica Prve hrvatske nogometne lige:

Gleda hrvatsku ligu

“Samo katkad nas spriječi trening ne gledamo utakmice u Hrvatskoj. inače, uvijek pogledamo”, dočekao nas je Kozniku.

“Internet je čudo, i za prijenos utakmica, a i da se vidimo ovako jasno”, govorio nam je on dok se na ležaljci za sunce odmarao:

“Baš imam vremena, znam da ćete mi sigurno pitati što velim na ovaj novi Karoglanov Hajduk”? Spremno nas je, iznenađujuće, dočekao Kozniku. Potom nam je pričao:

Hajduk mora izbjegavati kikseve

“Uvijek morate poštovati rezultat. Ako je čovjek dosegao šest pobjeda zaredom s istim igračima koji nisu mogli spojiti dvije-tri dobre utakmice, onda to znači puno. Osnovni zadatak trenera je pokazati kod svojih igrača njihove vrline, a sakriti mane. Karoglan to radi jako dobro. On je izvukao maksimum, nesumnjivo. On je čak pokazao da je za momčad trener bitniji nego što čest mislimo. Kao i da tu postoji činjenica da ga je momčad prihvatila, njegove ideje i njegov rad”.

Je li Hajduk sad prvi favorit za osvajanje naslova prvaka?

“Za biti na kraju uspješan najvažnije je čuvati atmosferu u momčadi. Ako je u Hajduku bila narušena sada je obnovljena. I brodi se dobro. Hajduk je prvi na ljestvici, a da bi ostao na tom mjestu mora izbjegavati kikseva kakve je imao na početku sezone. No, prvenstvo nije došlo ni do polovice, Dinamo diše za vratom, s Rijeka je odlična. S time da ni drugi nisu loši. Vidite tu utakmicu Istre i Hajduka. Nije ju Hajduk lako dobio, a u Splitu je od istog suparnika već izgubio”.









Rijeka u zanosu

Kada smo kod raspoloženja, mislite li da Dinamo i Rijeka nemaju raspoloženje kao i u oko Hajduka?

“Rijeka je u zanosu, angažiranje mog prijatelja Kopića ispao je pun pogodak. I to se vidi po igrama i položaju na ljestvici. Kod Dinama je več drugačije. Ne bih htio biti pretenciozan, čim u jednom klubu imate borbu za vlast, što se događa u Dinamu, to se neminovno odražava na momčad.”, kaže i zaključuje:

“Dinamo igra na mahove, daleko je to od prošlosezonskih nastupa. Sigurno će se u zimskoj pauzi svi pojačati, prvenstvo bi moglo biti urnebesno. A vidim i dosta novih mladih igrača, to mi je najviše drago”, kazao nam je Ardian Kozniku, ponosni bivši Vatreni koji je u ratnim danima hrabro izabrao Hrvatsku.