Dinamo razvija novog dragulja: Već sad je dostojan poziva Zlatka Dalića

Autor: Ivan Lukač

U subotu je Martin Baturina po šesti put u karijeri zaigrao najveći hrvatski derbi. Ovaj puta svojim je golom odlučio superkup i Dinamu donio trofej. Od njegovih šest nastupa protiv Hajduka Baturina je zabio 4 gola i upisao dvije asistencije.

Ta statistika dovoljno govori koliko je ozbiljan igrač Baturina. Desetku na leđima dobio je od Petkovića i tako je počela njegova era. Vidi se i utjecaj Petkovića pogotovo u određenim driblinzima i kada je u pitanju rješavanje lopte, a i sam Baturina je rekao da mu je Petković puno pomogao.

Iza njega je odlična sezona u Dinamu, a odigrao je sjajan EURO te uz Sigura bio jedina svijetla točka mlade ekipe. Ove sezone ide istim ritmom i bit će ovo još jedna sezona gdje će napraviti važan iskorak u razvoju svog talenta. Baturina je već sada igrač koji nosi Dinamo i mladić koji rješava velike utakmice. Tu su već godinama usporedbe s Modrićem i Kovačićem, ali ima jednu bitniju razliku.





Igrač koji dolazi

O Modriću i Kovačiću se naveliko pisalo kao slijedeće velike talente hrvatskog nogometa te su od samog debija proglašeni kao velikim talentima. Baturina je prvo debitirao kod Krznara pa bio na hlađenju do kraja sezone, a onda ga je Čačić postepeno gurao u vatru prošle sezone kada je pokazao što može, a ove godine ima potencijal i postati najbolji igrač lige.

Bez pretjerivanja Baturina već sada ima svu moguću kvalitetu da igra za reprezentaciju gdje bi još dodatno mogao naučiti od svojih prethodnika Kovačića i Modrića.

Cijena Martina Baturine (20), mladića koji je Dinamu donio Superkup u subotu, na Transfermarktu iznosi 15 milijuna eura. Njegova stvarna vrijednost možda je i veća, ali ono što je važno da on svoj talent gradi polako i bez žurbe. Ako će itko biti nasljednik Luke Modrića u reprezentaciji onda e to on. Njegov nogomet je razlog zašto ljudi kupuju ulaznice. Uživajmo u novom čarobnjaku hrvatskog nogometa.