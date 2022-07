U PRVOJ SEZONI NAPADA NASLOV: Klub Vatrenog ide na sve ili ništa, nemoguće je što se sve kupuje

Ovog ljeta jedan od najaktivnijih kupaca na tržištu je londonski Tottenham, koji je na pojačanja već potrošio oko sto milijuna eura i tu ne namjerava stati.

Talijanski strateg Antonio Conte dobio je sve što je zaželio ovog prijelaznog roka, došao je Ivan Perišić, Yves Bissouma, Fraser Forster, Richarlison, a sad Conte želi još jednog igrača.

Igrač Middlesbrougha Djed Spence već je dulje vremena na radaru kluba iz Londona, a izgleda kako su Spursi uspjeli privoljeti igrača i klub na transfer, nakon par neuspjelih pokušaja.

Napad na naslov

Kako pišu mediji s Otoka Middlesbrough će na ime odštete dobiti 17 i pol milijuna eura, a kroz razne bonuse cifra bi se mogla povećati za još šest milijuna eura.

Conte slaže jednu brzu i jaku ekipu, Djed je desni bočni i najbrži je u Championshipu, a još se šuška o interesu Spursa za jednog igrača Barcelone.

£15m for Djed Spence in todays market is one of the best VFM deals we will see this window.

£15m?!? 🤯⚪️ pic.twitter.com/BiCIZ4fK5d

— Footy Limbs (@FootyLimbs) July 6, 2022