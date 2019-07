U MAKSIMIRU ATRAKTIVNO: Dinamo pomeo Lokomotivu, ali je imao i sreće

U dvoboju 1. kola Prve HNL u Zagrebu je Dinamo slavio protiv Lokomotive s 3-0 (2-0).

Dinamo je otvorio novu sezonu uvjerljivom pobjedom nad Lokomotivom u utakmici u kojoj su gledatelji vidjeli tri gola i dva promašena penala.

U 13. minuti prvak je mogao do vodstva, ali je vratar Hendija obranio kazneni udarac Hajrovića. No, u 17. minuti i Hendija je bio nemoćan kod sjajnog udarca Poljaka Damiana Kadziora, koji je s 20-tak metara pogodio same rašlje. U 26. minuti branič Dinama Perić je pogodio vratnicu, a u 38. minuti dosuđen je penal za Lokomotivu nakon što je Livaković srušio Kastratija. Uzuni je traljavo izveo kazneni udarac i Livaković je to obranio. U prvoj minuti sudačkog dodatka prvog dijela Mislav Oršić je na asistenciju Gavranovića postigao gol za 2-0.

U drugom dijelu nije bilo toliko uzbuđenja sve do 85. minute kada je Bruno Petković osvojio loptu na 30-tak metara i nakon solo-prodora preciznim udarcem postigao gol za konačnih 3-0.

Pred 3000 gledatelja na stadionu Maksimir sudio je Pajač iz Zeline.

Strijelci: 1-0 Kadzior (17), 2-0 Oršić (45+1), 3-0 Petković (85)

Promašeni penali: Hajrović (Din, 13), Uzuni (Lok, 38)