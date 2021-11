U JUVENTUSU KAO DA SU UČILI OD MAMIĆA! Sumnjivi transferi, privatni ugovori, velike provizije, sada sve pada

Iako je Juventus daleko najpopularniji klub u Italiji, popularne “zebre” nitko ne voli na “čizmi”, osim samih navijača “Stare dame”. Talijanski nogomet uvijek tresu afere oko privilegiranosti Juvea kod sudaca, u organizaciji, kod medija i tako dalje, a mnogo toga daje za pravo “hejterima” Juventusa.

Naime prije 15-ak godina Juventus je prognan u Serie B i oduzet mu je naslov, nakon što je “pao” u aferi Calciopoli, u kojoj je dokazano niz kriminalnih radnji gigantu iz Torina, od podmićivanja sudaca, namještanja utakmica i tko zna čega još sve ne.

I kada bi pomislili kako su u Torinu shvatili lekciju, novi skandal potresa Juve, no ovaj put nisu podmićivali i kupovali, već su muljali na milijunskim transferima igrača.

Lažne fakture

Juventus je pod povećalom istražnih organa zbog lažnih faktura koje je u protekle dvije godine izdavao prilikom transfera igrača i potpisivanja ugovora. Šestorica aktualnih i bivših dužnosnika Juvea su pod istragom da su sudjelovali u lažnim transakcijama i fakturama vrijednim 50.000.000 eura.

Prvo su sumnjivi transferi u kojima je Juventus pumpao cijene igračima. Što je bilo očigledno čak i tada. Dok je konkurencija poput Intera, Milana i ostalih klubova morala paziti financijski fair-play Juventus je ta pravila javno izvrgao ruglu i mislili su u Torinu da su pronašli rupe u zakonima i da mogu da rade što hoće.

Možda i najočiglednije zaobilaženje pravila i zakona je sada već čuvena zamjena Pjanić za Artura. Juventus je morao ispeglati financijske knjige kako bi napravio prostora za kupovine novih igrača. Tako je zamjena bila vrijedna nerealnih 130.000.000 eura odrađena, a Juventus je procijenio Pjanića na 60.000.000 eura u zamjeni, a Barca Artura na čak 70.000.000 eura.

How did Cristiano Ronaldo manage to score 31 league goals in 33 games with this Juventus squad? Might be the most underrated achievement in football history… 🤯 pic.twitter.com/N6mzrZRK3W

Paraticijev menadžment

Istražuje se još 42 transfera Juventusa u prethodnim godinama u kojima su se svjesno dizale cijene određenim igračima kako bi ih u klupskim knjigama prikazao vrjednijim nego što jesu.

Cijeli sistem su istražitelji nazvali “Paraticijev menadžment” pošto se odnosio na poteze tadašnjeg direktora koji danas radi u Tottenhamu. Ali Paratici ne može biti jedini krivac pošto se iz prisluškivanih razgovora jasno čuje da je predsjednik Andrea Agnelli znao za cijeli mehanizam i da je vršio pritisak na Paraticija da klubu osigura još „plusavalenci“ ili kapitalnih dobitaka od napumpanih cijena u transferima koje bi potom klubu omogućile financijski manevar za kupovinu i dovođenje skupljih igrača.

Sporan je čak i ugovor Kristijana Ronalda. Istražitelji su saznali za postojanje “privatnog ugovora” koji “u teoriji ne bi smio postojati”. Juventus je s Portugalcem imao privatni ugovor prema kojem mu je plaćao još novca kako bi zvanična plaća bila prikazana kao manja i kako bi porez bio manji.

U igri agenti zvijezda

Pod istragom su i Juventusovi aranžmani s agentima koji su od torinskog kluba dobivali više nego od ostalih. Mino Raiola je na De Lightovom transferu dobio 10.500.000 eura, Mendes na Ronaldovom 12.500.000 eura, a Reza Fazeli agent Emrea naplatio je od čak 18.500.000 eura iako je Nijemac stigao iz Liverpoola kao slobodan igrač.

Istražni postupak i saslušanja se nastavljaju danas, a kako će se završiti ostaje na advokatima, no neslužbeno se spominje kako bi Juve ponovno mogao doživjeti izbacivanje iz lige i oduzimanje naslova.

🚨 JUVENTUS COULD BE RELEGATED TO SERIE B AND STRIPPED OF THEIR MOST RECENT TITLE 🚨

It could be a repeat of 2006 all over again if they are found guilty. Their season has just gone from bad to worse… 😟https://t.co/6ieM2Dx2L3

— SPORTbible (@sportbible) November 29, 2021