U HRVATSKI DRES NIJE HTIO, SAD GA I NJEGOVI ‘DERU’ Mate je u problemima: ‘Precijenjen je, ne možeš u njega vjerovati’

Klupska sezona se razmahala, a s njom, za mnoge igrače traje i borba za pozicije u svojim reprezentacijama kako se bliži Svjetsko prvenstvo u Kataru. Među sudionicima dolazećeg SP-a, svojoj što većoj ulozi nada se i jedan nesuđeni hrvatski reprezentativac, Christian Pulisic ili, po naški, Pulišić, koji u Chelseaju igra malo, a s time, zabrinuti su i u američkoj sportskoj javnosti jer bi 24-godišnjak čije je srednje ime pravo hrvatsko, Mate, trebao biti jaki adut SAD-a na ovogodišnjem velikom natjecanju.

U SAD-u, dakako, nogomet nije glavna stvar, ali ipak, ambicije koje Amerikanci imaju u svakom sportu znače da i za dolazeće SP vrijede velika očekivanja. S obzirom na to da Pulisicu nikako da krene kako se od njega nadaju, dolaze i kritike na ono što pokazuje.

Jednu takvu imao je Brian Dunseth, nekadašnji nogometaš koji je najveći dio karijere proveo u sjevernoameričkom MLS-u, a danas je analitičar i komentator. Dunseth je u vlastitom ‘podcastu’ na Pulisica išao riječima da Chelsajev 24-godišnjak nije ono što su mnogi mislili da jest.

‘Ne možeš se pouzdati u Pulisica’ rekao je Dunseth, dodajući da u ovom slučaju vidi precijenjenog igrača. ‘Koliko god bi volio vjerovati u njega, koliko god se ‘pumpalo’ da je on sve što ljudi misli da jest ili sve što bi drugi željeli da bude, realnost je drugačija. Stvarno je dobar igrač, ali u momčadi može biti samo kao dodatak drugima. Nije središnji lik i to ljudi trebaju shvatiti’, dodao je.

Nogometni analitičar usporedio je 24-godišnjeg američkog reprezentativca s njegovim imenjakom Eriksenom, ‘motorom’ igre danske reprezentacije, spominjući da Pulisic ne može biti za SAD ono što je Eriksen za Dansku. ‘Tu mislim na igrača koji daje tempo, koji spaja, koji će stvoriti nešto ni iz čega, dati završno dodavanje svaki put ili biti u stanju to dati svaki put’, opisao je Dunseth.

Kritike dolaze u razdoblju u kojem se Pulisic nada rješenju svoje klupske situacije s obzirom na to da je u Chelseaju u drugom planu. U ljetnom prijelaznom roku spominjao se Manchester United, nije se ostvarilo, a kako se približava zimski prijelazni rok, među potencijalnim novim adresama tu su Leeds United, Juventus, Newcastle United i Borussia Dortmund, bivši klub 24-godišnjeg američkog reprezentativca.

Leeds United are reportedly one of four clubs chasing a deal for Christian Pulisic this January — along with Juventus, Newcastle, and Borussia Dortmund. pic.twitter.com/1NKECxZPdf

— USMNT Only (@usmntonly) September 27, 2022