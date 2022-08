U HAJDUKU SI ‘ČUPAJU KOSU’: Poslali ga na posudbu, a on ne prestaje zabijati i ispisuje povijest

Dolaskom Nikole Kalinića u Hajduk i euforije navijača koji je taj čin izazvao, već je tada gurnulo u drugi plan mladog golgetera Marina Ljubičića koji je tijekom prijelaznog roka otišao u Austriju.

Naravno nisu tada u Hajduku znali da će se ozlijediti Kalinić, ali očito nisu ni znali kakav zapravo potencijal leži u zapostavljenom igraču te je Ljubičić otišao u LASK iz Linza na posudbu s pravom otkupa.

Kako je Marina krenulo u Linzu sigurni smo kako će LASK učiniti sve da ga dovede, a kako i ne bi kada Ljubičić ima statistiku kao nitko u Europi u prva četiri nastupa za novi klub.

Lakoća zabijanja

Ljubičić je dao naslutiti svoje mogućnosti već kad je zabio u svojoj prvoj prijateljskoj utakmici u dresu LASK-a, da bi potom krenula rapsodija mladog napadača.

U prvoj službenoj utakmici LASK je gostova u Kupu kod niželigaša Schwaza, a Marin je zabio hat-trick u visokoj pobjedi njegove momčadi.

It's early days yet, but Marin #Ljubicic (🇭🇷, 20) could be one of the (loan) signings of the season!

⚽ Last season at Hajduk Split he scored 8️⃣ in 3️⃣7️⃣ games.

🎯 At LASK so far, he has 9️⃣ in 4️⃣!









How 'bout that option to buy 😅 pic.twitter.com/XKJpNTwsKt

— The Other Bundesliga (@OtherBundesliga) August 6, 2022