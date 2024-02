U Dinamu se mogu jako zabrinuti, njihovi europski protivnice gaze sve pred sobom

Ostalo je još nepunih šest dana do prve europske utakmice Dinama ovog proljeća, kada će u četvrtak modri u Sevilli izaći na megdan protiv Betisa, koji je sinoćnjom pobjedom na gostovanju pokazao da je strašnoj formi.

Klub iz Andaluzije nakon traženja i mučenja, zadnjih nekoliko sezona doživljava pravu renesansu, a pobjedom na gostovanju kod Cadiza s čistih 2:0, poslali su poruku Dinamo, kako će teško preko njih do osmine finala Konferencijske lige.

Ono što još više može zabrinuti Jakirovića i ekipu je i gol jednog od zimskih pojačanja Betisa Pabla Fornalsa, koji je sjajnim šutem s 18 metara postavio konačnih 2:0 za Betis početkom drugog dijela. Gol pogledajte OVDJE.

USMNT midfielder Johnny Cardoso was named MOTM in Real Betis’ 2-0 La Liga win against Cadiz 👏

What a start to life in La Liga! 🇺🇸 pic.twitter.com/V72N0piHaE

