U DALMACIJI OSVANULA PORUKA DALIĆU! Zazivaju povratak prognanog Vatrenog

Ante Rebića još uvijek nema među Vatrenima, nakon što je na svom Instagram profilu objavio kontroverzne fotografije, nedugo nakon ispadanja Hrvatske s Europskog prvenstva.

Dio javnosti se ne slaže s izbornikovom odlukom o Rebićevom nepozivanju, poglavito nakon dobrih predstava za Milan.

Rebića u ‘kockastom’ dresu žele opet vidjeti i ‘Crveni đavoli‘, navijači RNK Splita.

Navijači Splita su, naime, na utakmici protiv Zagore (3. HNL – jug), izvjesili transparent s natpisom: “Daliću, zovi Rebića”.

Fans of RNK Split, once a First division side where Milan’s Ante Rebić got his first professional contract, sent a message to Croatia’s head coach on today’s Third division game v Zagora. “Dalić, give Rebić a call-up”, the banner says, signed by the Red Devils.

Pressure is on. pic.twitter.com/c1wSDnkIqY

— Juraj Vrdoljak (@JurajVrdoljak) November 13, 2021