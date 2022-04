‘U BOLI JE, GLEŽANJ JE OGROMAN’ Velika briga zbog Kovačića, pojavile se prve prognoze

Veliki peh pogodio je Matea Kovačića u utakmici polufinala FA kupa, u kojoj je Chelsea s 2:0 slavio protiv Crystal Palacea za dolazak korak do trofeja. Poslije utakmice, pričalo se o pobjedi, ali tema je bila i Kovačićeva ozljeda gležnja koja je donijela brigu londonskom klubu i menadžeru Thomasu Tuchelu.

Poslije utakmice, Nijemac na klupi Chelseaja opisao je kakva je situacija s 27-godišnjim hrvatskim reprezentativcem. ‘U boli je, gležanj je natekao. Gležanj mu je sada ogroman. Ne izgleda dobro, ali čekat ćemo pregled’, bile su Tuchelove riječi o situaciji zbog koje je Kovačić morao iz igre u 26. minuti.

