U BJELICI SU NAVIJAČI VIDJELI GENERALA, A U ČAČIĆU VIDE ‘PIJUNA’: Evo tko je bolje vodio Dinamo, tu za neke nema dvojbi…

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dinamo će večeras pokušati preokrenuti 1:0 iz Norveške i izboriti Ligu prvaka po prvi put nakon sezone 19/20. Zanimljivo i tada je protivnik bio norveški klub. Tadašnji prvak bio je Rosenborg, a Modri su s 2:0 slavili u Maksimiru golovima Petkovića i Oršića, a na sjveru Europe bilo je 1:1. Bomba Amera Gojaka potvrdila je Dinamov prolazak dalje.

Navedeni igrači su još u klubu, ali s klupe ih je vodio Nenad Bjelica. Puno se zadnjih dana navijači Dinama uspoređuju Bjelicu i Čačića. Većina ih naginje Bjelici. Ovo neće biti tekst o njihovima statističkim brojkama nego kako navijači vide dva vrlo uspješna trenera na klupi najuspješnijeg hrvatskog kluba.

‘Izmislio’ Oršića i Petkovića

Uzeo je igrače koje je on htio. Dovući Oršića iz Koreje, Petkovića iz Italije koji nije zabio 3 godine bili su vrlo hrabri potezi, ali je bio siguran da su to igrači koji mu trebaju za Dinamo koji će napraviti iskorak. Uz sve to imao je Danija Olma. Oslobodio je njegov talent do kraja te na temelju dobrog španjolskog postao prijatelj s njim.

Igrači su mu vjerovali, navijači su u njega vidjeli generala. Čovjeka koji je otvoreno rekao da razgovara s Mamićem, ali mu ne da da mu se miješa u svlačionicu. Postao je tako i miljenik navijača. Dinamo je dominirao u HNL-u izborio proljeće u Europi, falilo je malo sreće da sruši Benficu. U Ligi prvaka skupio je 5 bodova te bio na korak ka osmini finala LP, ali da prokleti Šahtar i VAR.

Njegov nogomet bio je taktički usmjeren na Oršića i Petkovića te sjajnog Danija Olma koji je imao slobodu. Dominirao je u HNL-u, rotirao ekipu i bio nepobjediv. Ante Čačić ima drugačiju viziju i navijači ga drugačije gledaju.

Gledaju ga na temelju njegovog prvog mandata. Jasno da je u tom mandatu Mamić vodio svlačionicu, jasno je da je Dinamo bio kanta za napucavanje u Europi. Njegov mandat koji sada ima vrlo je uspješan. Trebalo je vremena da se plavi stroj zagrije da eksplodira. Srušili su Hajduk, euforija je u gradu, ali navijači ga ne vole. U njemu vide lik i djelo Zdravka Mamića te je to mrlja koju nikad neće moći oprati.

Kritiziran je bez razloga. Dinamo nije bio dominantan, ali sada se momčad digla i vjeruje mu. U drugom mandatu izgubio je samo od Bodo Glimta. Modri su uvjerljivo na vrhu HNL-a, Europa je osigurana, a na jesen je da ispere gorak okus prvog mandata kada se Dinamo osramotio u LP. Za navijače će zauvijek biti pijun ma bilo kakav rezultat napravi.









Bjelica je igrao dominantniji nogomet, sigurniji. Naravno imao je i čudesnog Danija Olma, ali i Čačić ima sjajnog mladog Baturinu. Lijepo je zapravo kada ih se može usporediti. Dokaz je to da Dinamo ima kontinuitet odličnih sezona.

Tko je bolji? Osobno Bjelica, ali ako odaberete Čačića nećete pogriješiti. Važno je da Dinamo ozbiljan u Europi, ali samim time poboljšava i hrvatski nogomet i hrvatsku reprezentaciju. Modri, sretno večeras.