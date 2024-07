U Beogradu ga ponizili, a onda je poznati nogometaš odabrao Hrvate i doživio iznenađenje

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bio je jedan od asova s terena u nekadašnjoj Jugoslaviji, a sada se obilježava već 40 godina otkako je ovaj as tijekom sezone 1983./84. bio u akciji u dresu zagrebačkog Dinama. Pamti se što je u ligi bivše države radio Makedonac Vasil Ringov, majstor iz sredine terena rodom iz Strumice, koji je na svojem igračkom putu doživio iznenađenje po dolasku u Zagreb.

Nije se nametnuo onako kako je želio, bez obzira na to što je u Dinamo u sezoni 1983./84. pristigao sa statusom velikog pojačanja. Ipak, stvari su se za njega neugodno okrenule, o čemu malo kasnije, ali ni počeci nisu bili laki s obzirom na to da je u beogradskom Partizanu ostao bez prave prilike.

Ringov je bio praktički lijevo krilo, odlično je centrirao, točno je znao naciljati čelo napadača. Znao je i elegantno zabiti. Rodom iz Strumice, nogomet je počeo trenirati u lokalnoj Belolasici koja je bila solidan drugoligaš. Kako su klubovi velike četvorke u bivšoj državi imali svoje talente na koje su ciljali, tako su Dinamo, Hajduk, Crvena zvezda i Partizan kao jednu od svojih meta poželjeli dovesti i Ringova. Najbržim se pokazao Partizan, no za kasnijeg majstora iz sredine terena je to bilo neugodno iskustvo.

Ružno ga otpisali u Beogradu

Ringov se u Beogradu nije snašao. Čak su mu ga ponizili riječima da bi bilo ‘zgodno da se bavi nekim drugim sportom, a ne nogometom’. Očito mu je to rekao netko posve nestručan, ako se uzme u obzir što je kasnije napravio na terenima u nekadašnjoj Jugoslaviji.

Nakon epizode iz dresa Partizana, Ringov se uputio u Tetovo, tamošnji Teteks je u to vrijeme bio jak, a Ringov bio ubojita oštrica. Što je više zabijao, to je jačao interes za njega, pa se za nastavak karijere odlučio za skopski Vardar. U šest godina igranja za Vardar, a to je bilo u prvome mahu, u 154 utakmice dao je 60 golova.

U Dinamo je stigao 1983. godine. Bio je na glasu kao veliko pojačanje, a Dinamo je tada uživao na lovorikama slave jer se još pamtio naslov prvaka nakon 24 godine čekanja, osvojen 1982. godine. Ringov se prisjećao tog vremena: “Došao sam kao pojačanje šampionskoj generaciji, mnogo se od mene očekivalo. Međutim, bilo je to turbulentno razdoblje u Dinamu i očito sam došao u pogrešno vrijeme.”









‘Mnoge su se stvari promijenile’

“Otišao je trener Miroslav Blažević, koji je inzistirao na mom dolasku, mnoge su se stvari promijenile i ja se u svemu tome nisam baš najbolje snašao i vratio sam se u Skoplje. Nažalost, takve se stvari događaju, bio je to splet nesretnih okolnosti. Nije mi se svidjelo ozračje, bilo je tu prepucavanja i događalo se mnogo toga negativnog. A i danas se redovito čujem s Mlinarićem”, kazao je u svojem svojedobnom istupu.

Završio je nakon toga opet u Vardaru, pa kasnije i u njemačkoj Bundesligi, Eintrachtu iz Braunschweiga. No, to više nije bio onaj stari Vasil Ringov. Brzo se vratio u Vardar, odigrao polusezonu i načet teškim ozljedama zaključio karijeru. Ćiro Blažević je kasnije govorio, prisjećajući se što je to bilo u epizodi Ringova iz Zagreba: “U Dinamo sam ga možda trebao dovesti ranije, malo mlađeg.”

Nakon završetka igranja, nogometni majstor iz današnje Sjeverne Makedonije posvetio se drugačijem veselju u životu. Preselio je na planinu ponad Skopja, okrenuo se ležernijim danima u kojima ga ipak prate i posljedice igranja, s umjetnim koljenom, umjetnim kukom. Igra se s unucima. Obitelj je postala glavno veselje nakon što je dugo blistao s loptom.









Pričao o trenerima

Vasila Ringova baš pamtimo po jednom silno zanimljivoj izjavi. Dao je mnogima materijala za razmatranje nakon što je govorio o trenerskom poslu. “Iskreno, ja ne priznajem mnogo trenere. Uvjeren sam da su 70 posto najvažniji igrači, a trideset posto pripada trenerima. I to što dajem trenerima sam i previše dao”, pričao je.

“Moja deviza je da su na terenu glavni igrači. Uostalom, to je bila i Bobekova deviza. Čuvenog Stjepana Bobeka iz Partizana, inače zagrebačkog dečka”, pamti se izjava Vasila Ringova, koji je u bivšoj državi najviše blistao kao igrač skopskog Vardara, ali pamte se i za njega teže epizode u Beogradu i Zagrebu.