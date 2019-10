U AMSTERDAMU NIJE KAO PRIJE: Chelsea slavio protiv Ajaxa, Leipzig bolji od Zenita

U prvom susretu trećeg kola G skupine nogometne Lige prvaka RB Leipzig je pobijedio Zenit sa 2-1, dok je u susretu skupine H Chelsea slavio u Amsterdamu protiv Ajaxa sa 1-0.

U prvom susretu H skupine Chelsea je u Amsterdamu pobijedio Ajax sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Michy Batshuayi u 86. minuti.

Bila je to skromna predstava s vrlo malo pravih prilika. Ajax je bio bliži pobjedi, no tri boda odlaze u London.

Domaćin je u 37. minuti uspio zabiti pogodak, no sudac Hategan je nakon ‘asistencije ‘VAR-a dosudio zaleđe u kojem je milimetarski bio Promes. Korak do vodstva Ajax je bio i u 59. minuti no Alvarez je nakon ubačaja iz kornera pogodio vratnicu.

Odluka je pala u 86. minuti kada je Batshuayi jednu povratnu loptu zakucao pod gredu. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić odigrao je cijeli susret za ‘Bluese’.





U drugom susretu iz ove skupine sastaju se Lille i Valencia. Londonski sastav je ovom pobjedom dostigao Ajax i sada oba sastava imaju po šest bodova.

Premda je Zenit vodio na poluvremenu, njemački sastav je u nastavku susreta okrenuo rezultat izborivši važnu pobjedu u borbi za plasman u osminu finala.

Rusi su poveli u 25. minuti lijepim udarcem Jaroslava Rakitskog sa 20 metara, no Leipzig je u nastavku susreta bio bolji i zasluženo je stigao do nova tri boda.

Domaćin je izjednačio u 49. minuti preko Konrada Laimera na asistenciju Marcela Sabitzera koji je deset minuta kasnije fantastičnim golom okrenuo rezultat. Do kraja susreta Leipzig je bio bliži trećem golu, nego Rusi izjednačenju.

U drugom susretu iz ove skupine kasnije se sastaju Benfica i Lyon.

RB Leipzig je ovom pobjedom barem privremeno preuzeo vodstvo na ljestvici.

REZULTATI:

SKUPINA G:

RB Leipzig – Zenit 2-1 (Laimer 49, Sabitzer 59 / Rakitskij 25).

Benfica – Lyon

LJESTVICA

1. RB Leipzig 3 2 0 1 4-4 6

2. Lyon 2 1 1 0 3-1 4

3. Zenit 3 1 1 1 5-4 4

4. Benfica 2 0 0 2 2-5 0

SKUPINA H

Ajax – Chelsea 0-1 (Batshuayi 86)

21.00 Lille – Valencia

LJESTVICA:

1. Ajax 3 2 0 1 6-1 6

2. Chelsea 3 2 0 1 3-2 6

3. Valencia 2 1 0 1 1-3 3

4. Lille 2 0 0 2 1-5 0