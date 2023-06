Tužne vijesti za napadača vatrenih: Budimirova Osasuna izbačena iz Europe

Osasuna je najveći gubitnik ovogodišnjeg natjecanja u španjolskoj La Ligi, jer su kroz prvenstvo osvojili nastup u Euro kupu, preciznije u Konferencijskoj ligi, kao sedmi u prvenstvu.

Kako je izvijestila UEFA Osasuna je izbačena iz europskih klupskih natjecanja jer je njena bivša uprava osuđena za namještanje utakmica u španjolskom prvenstvu 2014. godine.

Vrhovni sud španjolske u siječnju je potvrdio osuđujuću presudu upravi koja je vodila klub od 2012. do 2014. za korupciju i lažiranje dokumenata, a UFEA ih je nakon istrage izbacila iz Euro kupova.

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | UEFA have banned Osasuna to compete in next season’s Conference League following the club’s involvement in match-fixing (back in 2013).

The Spanish club will appeal… they also state: “UEFA, strong with the weak and weak with the strong.” pic.twitter.com/MaOa5l0R83

— EuroFoot (@eurofootcom) June 23, 2023