TUŽNA VIJEST ZA SVIJET NOGOMETA: Preminuo legendarni voditelj i komentator

Pred sam smiraj 2022. godine stigla je tužna vijest da je u 60. godini života preminuo legendarni voditelji i nogometni komentator Simon Hanley.

Hanley je bio redoviti komentator na engleskom za španjolski nogomet, a posljednji put komentirao je sraz Real Madrida u LaLigi s Osasunom početkom listopada.

Graham Hunter, koji je radio s Hanleyem na LaLiga TV-u, na Twitteru emotivno se oprostio od svog prijatelja:

“U ovakvim trenucima, kada ste duboko tužni, teško je znati što je najbolje”, napisao je Hunter.

Not the way we wanted the year to end. RIP to LaLiga TV presenter Simon Hanley who has sadly passed away. Sad 💔 pic.twitter.com/zjD3UddPjX

— Los Blancos Live (@TheBlancosLive) December 31, 2022