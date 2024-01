Tužna sudbina velikog majstora s loptom, alkohol ga uništio: ‘Jedva je mogao sastaviti rečenicu’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno je poznatih nogometaša tijekom karijere ili nakon njezinog završetka otišlo u krivom smjeru, boreći se s izazovima koje nisu uspjeli svladati, a u jednoj od takvih priča, ovih dana je u Engleskoj odjeknulo što se zbiva s njihovim nekadašnjim poznatim reprezentativcem, danas 56-godišnjim Paulom Gascoigneom, koji se godinama bori s ovisnošću o alkoholu.

Nova tužna priča s Gascoigneom u prvom planu dogodila se u Bournemouthu, mjesto zbivanja bilo je ispred jednog hotela u tom gradu na jugu Engleske, a bivši reprezentativac poznat po nadimku ‘Gazza’ ondje je bio u svađi s dvoje ljudi, muškarcem i ženom.

Taj par ga je napao, spominje se da su navodno pokušali doći do novca popularnog bivšeg reprezentativca, a uskočio je drugi čovjek, 54-godišnji Terry Swinton, koji je prepoznao Gascoignea i stao je u njegovu obranu.

Concerns for Gazza: Paul Gascoigne found ‘mentally and physically battered’ after England football legend involved in rowhttps://t.co/qhEOtLC66k — GB News (@GBNEWS) January 2, 2024

Zabrinjavajuće scene

Terry Swinton pričao je o zabrinjavajućim scenama, a njegov iskaz objavio je Daily Mail. Spomenuo je kako je vidio da je dvoje napadača pokušalo uzeti novčanicu od 10 britanskih funti, koju je Swinton nudio Gascoigneu kako bi mu platio taksi za povratak kući. Bezobraznike je otjerao, a Gascoigneu je nakon toga pružio dodatnu pomoć.









Otišao je s popularnim bivšim engleskim reprezentativcem u hotel kako bi se ‘Gazza’ ondje otrijeznio, a potom ga je prepustio osoblju hotela da s njim ostane.

Svjedočanstvo govori da je Paul Gascoigne bio u takvom stanju da je “jedva mogao sastaviti rečenicu”.

Junak iz igračkih dana

Terry Swinton, 54-godišnjak koji je Gascoigneu uskočio pomoći, kazao je da je ‘Gazza’ njegov heroj iz igračkih dana.

“Kada sam ga vidio, to mi je slomilo srce. Za ljude u određenoj dobi, mi svi znamo tko je on, uz njega smo odrasli”, rekao je Swinton o bivšem reprezentativcu s 57 nastupa i 10 golova u dresu najjače engleske nacionalne momčadi.

“Dvoje ljudi htjelo je od njega uzeti novac”, dodao je Swinton o Gascoigneu, a potom je on uskočio i ponudio je iznos za taksi za povratak kući slavnog igrača, no i to su bezobraznici htjeli uzeti prije nego ih je otjerao, kako tvrdi.

Paul Gascoigne 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/B4slGM3Ult — karl Alonso y Labruna historia del futbol mundial (@KarlM78414) December 28, 2023

‘Bio je tjelesno i mentalno ‘prebijen’

“Nije mogao sastaviti rečenicu i djelovao je tjelesno i mentalno ‘prebijen”, dodao je Terry Swinton o Gascoigneu i novoj teškoj epizodi u kojoj se našao poznati bivši reprezentativac, veliki majstor s loptom u igračkim danima.

Osim u Engleskoj, Gascoigne je svoju klupsku karijeru provodio i u rimskom Laziju te škotskom Rangersu, a u kasnim igračkim godinama bio je i u Kini. Osim majstorija na terenu, često su se uz njega vezale i incidentne situacije zbog alkohola, ovisnosti se pokušao riješiti terapijama, ali situacija zabilježena u Bournemouthu govori da tužna priča traje.