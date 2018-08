TUŽNA I TRAGIČNA PRIČA KOJE SE SVI MORAMO STIDJETI! Kako je nestao kultni nogometni prvak Hrvatski

NK Zagreb je, jedini klub pored Dinama, Rijeke i Hajduka koji je osvojio naslov prvaka Hrvatske i to ne tako davno, eto prije 17 godina, a danas je klub o kojem se piše jedino kada Medić napravi neki cirkus. Žalosna priča o ponosu Zagreba i zagrebačkog nogometa ide dalje…

Zagreb je, pazite sad ovo, u prvom kolu Treće župnijske lige u kojoj sada nastupa poržen na Krku, protiv istoimene momčadi, čak sa 5:0.

Jedan rezultat tako kaže sve. Propast, agonija Zagreba je toliko uzela maha da je teško vjerovati da će se ovaj klub ikada oporaviti.

U nedavnom intervjuu s legendom zagrebačkog nogometa, i samog NK Zagreba, Dragom Vabecom čuli smo i ovo:

“Bolje da me to niste pitali o Zagrebu. Agonija je to koja me boli. Meni je Zagreb jako drag, ja sam na koncu više utakmica igrao za Zagreb nego za Dinamo. Jedan gospodin, Dražen Medić, je došao u taj klub, pa je promijenio i grb Zagreba, i dres bacio na crvenu boju i tu je počeo nezadrživ pad. Meni je to teško reći, ako se nešto drastično ne promijeni, Zagreb bi mogao i nestati”.

Veterani Zagreba dugo vode bitku s Draženom Medićem. I u pravilu je gibe, čak su istjerani s terena u Veslačkoj ulici, istjerao ih je sam Medić. Sjećamo se priopćenja nesretnih i nemoćnih veterana, evo sami dijelić tog pisma…

”Samovolja Dražena Medića je poznata u sportskim, ali i političkim krugovima ali nitko da se malo ozbiljnije pozabavi ne samo ovom osobom, ali niti ni sa stanjem u klubu koji je naprosto postao njegova prčija i radi što god hoće i kako hoće… Dana 14. rujna 2016. godine Dražen Medić zabranio je veteranima kluba da igraju nogomet na terenima NK Zagreba.

Razlog zabrane: “Veterani su malo preglasni kad igraju nogomet” (?!), a on to kako kaže ne želi tolerirati„?!

Medić u ovome trneutku ne bi smio biti tu gdje je, kao predsjednik i trener kluba. Još u svibnju Dražena Medića je sa svih funkcija u klubu suspendirala sportska inspekcija Gradskog kontrolnog ureda, zbog svega onoga što su godinama prije propustile učiniti nadležne gradske službe. Sve strukture u Gradu, od sportskih do upravnih i kontrolnih, tolerirale su da NK Zagreb djeluje mimo Zakona o sportu i Zakona o udrugama, bez skupštine i ostalih klupskih tijela, da ne podnosi uredna financijska izvješća, da netransparentno troši namjenski novac i da godinama baš nitko nema uvid u klupsko, točnije Medićevo poslovanje”.

Dražen Medić kažnjen s tri godine zabrane rada u sportu! Već je morao napustiti NK Zagreb. Dakako, nije! On trenira momčad koja gubi s 5:0. Medić je srozao NK Zagreb praktički do nepostojanja: prvo se klub, uz rijetke uspješne iskorake, godinama borio za prvoligaški status, pa je ispao prvo u Drugu, pa u Treću ligu zapad, u kojoj je netom završenu sezonu okončao na 9. mjestu sa 16 poraza u 34 kola.

Sve te “veleuspjehe“ klub je postigao pod trenerskim ravnanjem čovjeka cijepljenog od svake samokritike, odgovornosti i srama, Dražena Medića, usput i predsjednika i direktora i još koječega, koji je od kluba rastjerao i sve sponzore i sve prijatelje, pa i neprijatelje.

No, da NK Zagreb ipak nije ostao zaboravljeni pusti otok usred oceana svekolike nebrige, svjedoči činjenica da je ipak na temelju nečijih prijava napokon obavljen istinski nadzor u NK Zagreb, a sportska inspekcija Gradskog kontrolnog ureda kaznila je Medića prije otprilike tri i pol mjeseca sa tri godine zabrane obnašanja bilo kakvih funkcija u sportu.

Medić se odmah žalio višoj instanci u Janičinom Središnjem državnom uredu za sport, ali kazna mu je upravo ovih dana potvrđena, te je postala pravomoćna i izvršna.

U međuvremenu, Dražen Medić i dalje, gotovo svakodnevno, dolazi u klub, točnije u svoju kancelariju u Zagrebellu. Novinari su godinama ukazivali na Medićevu „okupaciju“ i devastaciju NK Zagreb, a onda su se, zbog nečinjenja institucija, rezignirani pomalo udaljili od kluba, baš kao što se i klub udaljio od svih i sunovratio u trećeligaški ponor. U kojem gubi utakmice s pet golova minusa.

Pa, zar u Zagrebu nema nikoga da zaustavi nestajanje NK Zagreba?