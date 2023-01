‘TUŽILI SMO BROZOVIĆA, TRAŽIMO SVOJ NOVAC’! Vatreni usred neugodne priče, javio se bivši nogometaš

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Marcelo Brozović je ovih dana na nogometnom tržištu zanimljiv zbog priče u kojoj bi mogao završiti u Barceloni, a dok čeka oporavak od ozljede i povratak na teren u dresu milanskog Intera, u Hrvatskoj se našao usred optužbi o kojima se izjasnio Igor Mostarlić, nekadašnji prvoligaški napadač.

Mostarlić je danas na čelu futsalskog kluba iz Velike Gorice koji se zove Futsal Gorica Epic Brozo, a Brozovića optužuje za nepodmireni dug. Riječ je o iznosu od pola milijuna kuna u donedavnoj hrvatskoj valuti, a 6636,14 eura.

Zbog toga, protiv iskusnog Vatrenog podignuta je tužba čije je detalje Mostarlić približio razgovarajući za Sportske novosti.





‘Obećali su nam pomoći’

“Obitelj Marcela Brozovića ponudila se da bude sponzor kluba, obećali su pomoći i to je bilo lijepo od njih, pogotovo od Marcela, koji je kazao da će dolaziti na kampove, družiti se s djecom, donirati dresove, promovirati futsal u Velikoj Gorici… To traje već treću sezonu. U prve dvije je uplatio po 100.000 kuna za svaku, što je bilo i dogovoreno, no prema ugovoru u ovoj trećoj 2022./23. trebao je dati 600.000 kuna. Dao je samo 100.000, a dužan nam je ostao pola milijuna kuna”, rekao je Mostarlić za SN.

Radilo se o naslovnom sponzorstvu, ugovori su potpisani s tvrtkom Kirocops iza koje stoji Brozović, a kako je došlo do spora, Mostarlić je kazao da je u sadašnjoj situaciji klub u problemima jer ne mogu naći novog sponzora dok je Brozovićev nadimak u klupskom imenu.

“Već pet mjeseci nismo dobili ni kune, a i dalje nosimo ime Epic Brozo, dok kao sponzora vodimo i Kirocrops. Moramo se prvo obratiti odvjetnicima da vidimo smijemo li skinuti ime Epic Brozo dok se slučaj ne riješi. Ne želimo napraviti nikakav pogrešan korak”, rekao je Mostarlić.

Čelnik kluba, bivši prvoligaški napadač, nada se mirnom rješenju, s podmirenjem duga i bez odlaska na sud. Ipak, tvrdi da se s Brozovićem dogodio zastoj, nema nikakvog kontakta.

“Sada nas ignorira, ne odgovara na poruke, eto, i sad sam mu poslao poruku da se javi, a njegova menadžerica me blokirala. Marcelo je dijete Velike Gorice i uvijek može doći na utakmicu, promovirati nogomet, međutim, klub treba novac za život, a ako sponzor ne podmiruje obveze moramo naći drugoga”, rekao je Igor Mostarlić za SN o sporu koji traje.