TURSKI SPECIJALCI ZA SRBE I HRVATE: Poznati su po svojoj brutalnosti

Autor: G.I.Š.

Svjetsko prvenstvo u Kataru bit će po mnogo čemu jedinstveno, prvo održava se u prosincu, a drugo je to kako će svi navijači biti na jednom mjestu, u istom gradu što je dosta izazovno za organe mira i reda u toj državi.

Tako će jedni pored drugih biti Englezi, Nizozemci, Nijemci, ali i Hrvati i Srbi, pa su tako sigurnosni problemi u potpuno drugačijem izazovi nego ikad do sad na Svjetskom prvenstvu.

Iako će u Kataru biti policije iz svake zemlje sudionice, ipak se njihovi organi reda teško mogu pripremiti na moguće nerede na koje nisu navikli, pa su tako odlučili u pomoć pozvati Turke.

Posebna obuka

Turci, čija se reprezentacija nije plasirala u Katar, obučavala je ovdašnje kolege, a za SP šalju u pomoć čak 3.250 ljudi. Od toga tri tisuće policajaca specijaliziranih za nerede, stotinu pripadnika specijalnih snaga, pedeset stručnjaka za bombe i druge eksplozivne naprave, a s njima i 50 pasa i njihovih operatera.

Turski specijalci poznati su po tome što nemaju milosti, a svoj zanat su ispekli u istanbulskim derbijima gdje tenzije znaju biti jako visoke.

No kako će to sve izgledati, koji će navijači uopće moći doći do Katara i hoće li biti uobičajenog navijačkog folklora, teško je zamisliti u toj zemlji na arapskom poluotoku.