Turci u novom napadu na Petkovića: Bjelica gomila dinamovce, jedan bivši na dolasku

Autor: Ivor Krapac

Nastavlja se borba u kojoj Dinamo odolijeva sa svojim iznosom za puštanje Brune Petkovića u turski Trabzonspor, u momčad koju vodi Nenad Bjelica, a odnedavno je njezin član Mislav Oršić.

Početak sezone je već blizu, Dinamo u subotu igra SuperSport Superkup protiv Hajduka na travnjaku Maksimira, a za sada, Petković ostaje sa svojim suigračima u dresu zagrebačkih Plavih.

U Turskoj tvrde da Dinamo sada inzistira na odšteti od 4,5 milijuna eura za Petkovićevo puštanje, a posljednja ponuda Trabzonspora je, po tamošnjim informacijama, na tri milijuna eura koje bi turski klub platio u tri obroka.





Turski klub i dalje napada Petkovića, ali Dinamo za sada ne popušta.

O Petkoviću je, podsjetimo, za vrijeme priprema u Sloveniji govorio i Bjelica, kako smo već pisali.

“Da, s Petkovićem smo se sreli u hotelu, imali smo priliku popričati. Rekao nam je da bi mogao razmisliti o dolasku ako dođe do takve situacije. Njegovi razgovori s nama i naši s Dinamom moraju se privesti kraju da bi došlo do te suradnje, ali on nije jedini igrač na našem popisu. Ako Petkovića nema, ima puno kvalitetnih igrača koji ga mogu zamijeniti”, rekao je Hrvat na klupi Trabzonspora.

Ta priča se nastavlja, a tu je i jedna druga povezana s hrvatskim igračem, bivšim članom Dinama, 25-godišnjim stoperom Filipom Benkovićem. Hrvatski stoper također je ‘na meti’ Trabzonspora, dolazak u Bjeličinu momčad je blizu, a jedna objava na društvenim mrežama približila je njegov dolazak u Tursku, sa slijetanjem u Istanbulu.

🔴🔵 Trabzonspor’un yeni transferi Filip Benković, gece saatlerinde İstanbul’a geldi! 🛬 pic.twitter.com/TX8jzXpBqN — A Spor (@aspor) July 10, 2023







Benković bi u turski klub došao na posudbu iz Udinesea nakon što ga je klub iz Udina slao na posudbu i u protekloj sezoni, tada u redove njemačkog drugoligaša Eintracht Braunschweiga.

Hrvatski stoper je još uvijek mlad, a dok je bio mlađi, Dinamo je za Benkovića dobio odštetu od 14,5 milijuna eura dok je iz redova zagrebačkih Plavih u ljeto 2018. odlazio u engleski Leicester.









Tada je to bila treća najviša odšteta koju je Dinamo imao za puštanje nekog igrača, nakon odlaska Marka Pjace u Juventus za 29,4 milijuna eura i Luke Modrića u londonski Tottenham za 22,5 milijuna eura.

Benković je iz Leicestera odlazio na četiri posudbe, u Celtic, Bristol City, Cardiff i belgijski Leuven, prije nego je lani u siječnju bez odštete prešao u Udinese. Potom je slijedila posudba u klub iz Braunschweiga, a sada je na pragu još jedna, u momčad koju vodi Nenad Bjelica.